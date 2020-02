OM : Villas-Boas dévoile son onze titulaire contre le LOSC

Le LOSC et l’ OM boucleront la 25e journée de Ligue 1, ce dimanche soir (21h). André Villas-Boas vient de communiquer son onze titulaire.

OM : le onze titulaire contre le LOSC

Le match entre le LOSC et l’ OM est l’affiche de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Marseillais, autant que les Lillois, sont déterminés à gagner. Pour y parvenir, l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas a décidé de garder son traditionnel 4-3-3.

Steve Mandanda, absent lors de l’élimination à Lyon, retrouve sa place de titulaire des cages marseillaises. Des cages barrées par un quatuor de défenseurs, avec Hiroki Sakai à droite, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car à la charnière et Jordan Amavi à gauche. L’entrejeu sera animé par Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson. Enfin, l’attaque sera l’affaire de Bouna Sarr sur l’aile droite, de Dario Benedetto dans l’axe et de Valère Germain sur l’aile gauche.

Comme on le constate, c’est une formation phocéenne avec son onze titulaire habituel. A l’exception notable de Dimitri Payet (cuisse) et Florian Thauvin (reprise). Quant à l’ailier serbe Nemanja Radonjic, il débute sur le banc des remplaçants. Comme Yohann Pelé, de retour sur la touche après sa titularisation à Lyon en quart de finale de la coupe de France.

La composition officielle des Marseillais

Gardien : Steve Mandanda

Défenseurs : Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi

Milieux : Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Morgan Sanson

Attaquants : Bouna Sarr, Dario Benedetto, Valère Germai