Lazio Rome – Inter Milan : Ciro Immobile plus fort que Ronaldo

Au terme du choc de la 24e journée de Serie A, la Lazio a vaincu l’Inter Milan et prend la deuxième place du championnat. Ciro Immobile a inscrit son 26e but de la saison, plus fort que Cristiano Ronaldo.

Lazio Rome – Inter Milan : le choc a tenu toutes ses promesses

Après une première mi-temps timide, l’Inter Milan ouvre le score par l’intermédiaire d’Ashley Young. L’équipe locale a alors décidé de mettre le pied sur l’accélérateur. Cinq minutes seulement après le retour des vestiaires, l’intensité mise par la Lazio paie pour la première fois. En effet, Stefan de Vrij (Inter Milan) commet une faute et Gianluca Rocchi, l’arbitre de la rencontre a désigné le point de pénalty. Ciro Immobile, meilleur buteur de la Serie A se charge de tirer et de marquer le pénalty. La Lazio revient au score à la 50e minute de jeu.

A la 69e minute, c’est Sergej Milinkovic-Savic qui trompe Danielle Padelli, le gardien de l’équipe d’Antonio Conte. Les entrées de Christian Eriksen , Victor Moses et Alexis Sanchez, n’ont rien changé au sort du match. Lautaro Martinez pense avoir égalisé à la 78e minute, mais il était hors-jeu et son but a été refusé. La Lazio prend la deuxième place à l’Inter et revient à 1 point de la Juventus ce dimanche.

Le chiffre de la soirée : 26 buts pour l'attaquant Ciro Immobile

L’international Italien Ciro Immobile a inscrit son 26e but de la saison en championnat. Il devance Cristiano Ronaldo (20 buts en Serie A) et Romelu Lukaku, 17 buts. L’attaquant de 29 ans est le meilleur buteur des cinq grands championnat Européens. Il est devant Robert Lewandowski qui a inscrit son 23e but de la saison en championnat ce week-end, Timo Werner (20 buts) et Cristiano Ronaldo (20 buts). Immobile peut terminer la saison en tant que soulier d’or Européen et pourquoi pas champion d’Italie.