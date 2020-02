OL-RC Strasbourg : Match nul, Anthony Lopes ne mâche pas ses mots

L’ OL n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) sur sa pelouse dimanche contre le RC Strasbourg. Anthony Lopes n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre.

La situation de l’ OL devient critique pour Anthony Lopes

Fort de sa victoire en Coupe de France contre l’ OM (1-0), l’ OL recevait le RC Strasbourg dimanche au Groupama Stadium. Seulement, Lyon a été accroché par le club alsacien malgré l’ouverture du score de Bertrand Traoré. Tenu en échec par le Racing, le club rhodanien enregistre un quatrième match sans victoire en Ligue 1 (deux nuls et deux défaites). Une situation compliquée pour Anthony Lopes.

Après la rencontre, le gardien de but de l’ OL n’a pas mâché ses mots devant les caméras. Anthony Lopes estime que la situation du club commence à devenir « très » urgente. Pour le Portugais, Lyon doit montrer un meilleur visage et « faire beaucoup plus dans chaque domaine » pour atteindre ses objectifs de fin de saison.

Rudi Garcia pointe les carences de l’ OL

Avec son nouveau nul, l’ OL pointe désormais à la 11e place de Ligue 1. « Insuffisant » pour Rudi Garcia. Le coach de Lyon reproche surtout à ses joueurs de ne pas avoir assez pris leurs responsabilités contre le RC Strasbourg. « Le problème c’est que c’est insuffisant notamment dans l’animation offensive. On s’est créé trop peu de situations, on frappe trop peu au but », a remarqué l’entraîneur lyonnais.

S’il reste engagé dans toutes les compétitions, Lyon devra trouver la formule pour enchaîner les victoires afin de finir sur le podium en championnat. Les Lyonnais sont actuellement à 7 points du Stade Rennais (3e). Anthony Lopes et les siens se déplacent à Metz (15e) lors de la prochaine journée de Ligue 1.