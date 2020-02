Dortmund - PSG : L'identité de l'arbitre du choc révélée

Le PSG se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc, l’UEFA vient de dévoiler le nom de l’arbitre de la partie.

L’arbitre du choc entre le Borussia Dortmund et le PSG

Les choses sérieuses vont débuter pour le PSG mardi. Le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour défier le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que la tension monte, l’UEFA vient de désigner l’officiel du match.

L’UEFA a désigné l’Espagnol Antonio Mateu Lahoz pour diriger le match entre le Borussia Dortmund et le PSG. Il sera assisté dans ses fonctions par ses compatriotes Pau Cebrián Devís et Roberto del Palomar. José Luis Munuera Montero sera le 4e arbitre de la rencontre. A la VAR, on retrouve Alejandro Hernández et Ricardo de Burgos.

Une chance pour Paris ?

Antonio Mateu Lahoz est réputé pour être un distributeur de cartons jaunes. L’officiel de 42 ans a en déjà distribué 14 et un rouge sur les trois matches qu’il a dirigé depuis le début de la campagne européenne actuelle. L’Espagnol a déjà arbitré le match d’un club français cette saison. Il était au sifflet lors de la victoire de l’ OL en Allemagne contre Leipzig (2-0) en octobre.

Dans sa carrière, Antonio Mateu Lahoz n’a dirigé qu’un match du PSG en Coupe d’Europe. C’était il y a deux ans contre un club allemand. Les Parisiens s’étaient imposés (3-0) contre le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund a eu moins de chance lorsque le Valencien a arbitré ses rencontres européennes.

Antonio Mateu Lahoz a déjà croisé la route des Borussen trois fois : une victoire et deux défaites pour les Jaune et Noir. Au Signal Iduna Park, Dortmund va tenter d’équilibrer la balance avec l’Espagnol au sifflet.