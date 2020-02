Liga : Match nul, le Real Madrid tombe dans le piège du Celta Vigo

Le Real Madrid n’a pas pu se sortir du piège tendu par le Celta Vigo. Pour le grand retour d’Eden Hazard, l’équipe de Zidane n’a pas fait mieux qu’un nul, 2-2 à domicile.

Liga : le Real Madrid en mode réaction face au Celta Vigo

Au terme de la 24e journée de Liga, l’équipe de Zinedine Zidane reste leader du championnat d’Espagne. Un leader avec un seul point d’avance sur le deuxième, le FC Barcelone (52 points). Le classico du 1er mars sera donc déterminant pour espérer remporter le titre de champion d’Espagne cette saison.

Face au Celta Vigo, le Real a d’abord été mené après un but de Smolov et une magnifique passe de Iago Aspas, à la 7e minute. Préféré à Ferland Mendy pour la rencontre de ce soir, Marcelo a délivré une passe décisive à Toni Kroos qui trompe Blanco avec un magnifique plat du pied. A la 65e minute, c’est au tour de l’équipe de Zidane de mener au score grâce à un pénalty transformé par Sergio Ramos. On se dit alors que le Real va gagner le match et Zidane réalise ses trois changements : Vinicius Jr remplace Eden Hazard (73e), Luka Modric remplace Toni Kroos (81e) et Ferland Mendy remplace Gareth Bale (84e). Une minute seulement après l’entrée de l’international français, Santi Mina, élu homme du match, a inscrit le but de l’égalisation, bien servi par Dani Suarez. Le Real Madrid a perdu deux points très importants ce soir.

Eden Hazard, le roi n’est pas encore totalement de retour

Le numéro 7 madrilène faisait son grand retour ce soir avec le club de ses rêves, le Real. Absent depuis le mois de novembre, Hazard a joué pendant un peu plus d’une heure ce soir. L’international Belge n’a pas véritablement été à son avantage, malgré le pénalty qu'il a causé. Il a intérêt à vite revenir à son meilleur niveau s'il veut être titularisé par Zinedine Zidane, le 26 février, contre Manchester City.