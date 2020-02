LOSC : Battu par l’ OM, Galtier dévoile des tensions à Lille

Le LOSC a été battu par l’ OM (1-2), dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a révélé en conférence de presse d’après-match qu’il y avait actuellement des tensions au sein de Lille OSC.

Des choix tactiques incompréhensibles de Christophe Galtier ?

C’est une formation du LOSC assez diminuée qui a affronté l’ OM (1-2), dimanche soir en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. En l’absence de Benjamin André et de Xeka suspendus, on voyait mal Christophe Galtier se priver volontiers de Boubakary Soumaré au poste de sentinelle pour ce choc contre les Marseillais. Mais l’entraîneur lillois a préféré titulariser pour la première fois le Camerounais Jean Onana, recruté en fin de mercato hivernal en provenance de Leixoes (D2 portugaise). D’où des interrogations sur le choix du technicien français, sachant que Boubakary Soumaré réalise une très bonne saison avec Lille OSC.

Le technicien français révèle des tensions au sein du LOSC

Mais la vérité n’a pas tardé à éclater. Elle est venue de Christophe Galtier lui-même. Après la rencontre, le stratège du LOSC a avoué qu’ « il peut parfois y avoir des tensions entre le club et un joueur ». Le tacticien des Dogues s’est dépêché d’ajouter que « le club réglera ça en interne et trouvera une solution ».

Pourquoi des tensions avec Boubakary Soumaré ?

En attendant que Lille OSC ne règle cette situation, comme promis par Christophe Galtier, on se demande pourquoi ces tensions avec Boubakary Soumaré. Cette situation est probablement liée au refus de l’international Espoirs de 20 ans de signer avec Newcastle United lors du mercato hivernal. En effet, les Magpies auraient proposé pas moins de 55 millions d’euros (bonus compris) pour signer le jeune Lillois cet hiver. Une offre vraiment alléchante que n’avaient pas refusée Gerard Lopez et son staff.

Mais l’affaire n’a pas été conclue parce Boubakary Soumaré, arrivé en 2017, a refusé de s’engager avec Newcastle United. Pour la simple et bonne raison que s’il est attiré par la Premier League, c’est pour jouer avec un cador, et non avec les Magpies. Bien sûr que cette raison n’a pas plu aux dirigeants du LOSC. D’où une possible punition infligée au joueur formé au PSG, qui n’était déjà pas présent lors des trois précédentes victoires de rang de Lille OSC...