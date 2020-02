Marseille : L' OM est la meilleure équipe de Ligue 1 après le PSG

André Villas-Boas s’est lancé des fleurs après le succès de l’ OM face à Lille dimanche (1-2). Le portugais a désigné son équipe comme étant la meilleure de Ligue 1 après celle du PSG et ses joueurs achetés à prix d’or.

Villas-Boas le dit, après le PSG en Ligue 1, c’est l' OM

Il est entraîneur de l’ OM et de ce fait son autocélébration aurait pu paraitre peu crédible et pourtant il dit vrai. André-Villas Boas, l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille, malgré un effectif d’un niveau limité, est parvenu à hisser l’équipe à la deuxième place du championnat. Son olympique de Marseille file droit vers la Ligue des Champions avec une bonne distance de point sur son poursuivant direct le Stade Rennais.

André Villas-Boas ne pouvait plus garder pour lui ce qu’il pense de son équipe. Il a donc confié à propos du parcours des Phocéens : « C’est une grande réussite pour l'équipe, félicitations à elle » . Le technicien lusitanien a ensuite ajouté : « Si on enlève les Galacticos du PSG, l'OM est la meilleure équipe du championnat, c'est vrai. On ne peut pas oublier ça. »

Désormais, l’ Olympique de Marseille est à 11 points de son poursuivant direct et à 10 points du champion en titre, le Paris Saint-Germain, leader du championnat. André Villas-Boas sait qu’il reste encore 13 matchs à jouer et donc 39 points possibles à prendre. Ses adversaires ne sont donc pas encore KO. Voilà qui oblige l’OM à rester concentré pour la suite de la compétition.

Pour le match d’hier comptant pour la 25e journée de Ligue 1, l’ Olympique de Marseille a battu le LOSC 1-2 grâce à un but de Benedetto et un contre son camp de Reinildo. Lille a reduit le score par Osimhen, ce qui n'a rien changé à sa situation sur le plan comptable.