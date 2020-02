LOSC : Selon Christophe Galtier, c'est 2e place assurée pour l'OM

Après la défaite du LOSC face à l’ OM (1-2), dimanche en conclusion de la 25e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est montré réaliste sur l’issue de la saison. Selon l’entraîneur de Lille OSC, l’ Olympique de Marseille finira 2e.

Christophe Galtier l’assure, l’ OM finira 2e

Candidat déclaré au podium, le LOSC ne s’est pas rassuré face à l’ OM. Battus sur leur pelouse du stade Pierre-Mauroy dans un match important pour leur saison, les Lillois ont certainement laissé passer leur chance de finir 2e de Ligue 1. C’est clairement ce que pense désormais Christophe Galtier.

Selon le stratège des Dogues, il ne faudrait plus se faire d’illusions. L’ancien patron du banc de l’ ASSE pense que le LOSC est out pour la 2e place. Une place désormais réservée à l’ OM. Selon le technicien français, considérant « leur dynamique et leur organisation, l’OM finira 2e ».

La 2e place déjà assurée pour l’ OM en fin de saison ?

Christophe Galtier ne s’est pas contenté d’affirmer que l' OM finirait à la deuxième place de Ligue 1 cette saison. Il a justifié son propos en s’appuyant sur l’écart creusé par les hommes d’André Villas-Boas avec leurs concurrents directs, à savoir le Stade Rennais (3e) et le LOSC (4e). En effet, à l’issue de la 25e journée, l’ Olympique de Marseille comptabilise 11 points d’avance sur le Stade Rennais, battu par le Stade de Reims, et 12 points sur le LOSC.

Un écart qui rend pratiquement impossible un effondrement des Marseillais au point de se faire rattraper. Et c’est clairement ce que Christophe Galtier pense en assurant qu’ « avec autant de points d'avance, ce sera dur de les rattraper hormis un cataclysme ».