OL - Strasbourg (1-1) : Rudi Garcia sans pitié pour son équipe

Accroché par le RC Strasbourg (1-1) à Décines, l’ OL a chuté de la 9e à la 11e place de Ligue 1, à l’issue de la 25e journée. Rudi Garcia n'a pas du tout aimé la prestation de son équipe. Et il l'a fait savoir de façon très directe, après cette défaite.

OL : Rudi Garcia évoque un déficit technique contre Strasbourg

L’ OL n’y arrive toujours pas dans ce mois de février. Précédemment battue par l’ OGC Nice (2-1) et le PSG (4-2), puis tenue en échec par l’Amiens SC (0-0), l’équipe de Rudi Garcia a encore perdu des points. Elle a été contrainte au nul par le RC Strasbourg (0-0), dimanche, au Groupama Stadium.

L’Olympique Lyonnais a en effet mené son adversaire alsacien, grâce au but de Bertrand Traoré (21e). Mais, les Gones se sont fait rejoindre avant la pause, sur le début égalisateur de Kévin Lucien Zohi (1-1, 42e).

Sur l’ensemble de la rencontre, Lyon a déçu son entraineur. Selon le technicien français, « l’animation offensive a eu trop de déchet technique ». « On a eu la possession, mais elle était trop stérile. C’était insuffisant. Il a manqué de tout », a souligné Rudi Garcia.

Rappelons que c’est également à domicile que l’ OL avait concédé le nul aux Amiénois. Et se faire bouger sur son propre terrain, cela agace l’entraineur du club rhodanien. « On a eu chaud avec deux belles occasions pour Strasbourg. On a beaucoup trop peu tiré au but à domicile », a-t-il regretté, tout en avouant que « des joueurs étaient émoussés ». Les Lyonnais ont en effet joué en semaine (jeudi), en quart de finale de la coupe de France, contre l’ OM (1-0).

Le coach de l' OL songe au match capital contre la Juventus en C1

L’ OL reste donc sur deux défaites et deux nuls en championnat, avant le rendez-vous capital contre la Juventus, en Ligue des Champions (26 février). Entre-temps, Lyon va affronter le FC Metz, le vendredi 21 février (20h45), au Stade Saint-Symphorien. Un déplacement que Rudi Garcia veut mettre à profit pour prendre des points en championnat. Histoire de se mettre en confiance avant de recevoir la Vieille Dame.

« Avant le match contre la Juventus, il faudra se concentrer sur Metz pour prendre les trois points », a-t-il demandé à ses joueurs.