OL : Podium, Jean-Michel Aulas jette l’éponge face à l’ OM

Le président de l’ OL se montre lucide sur la fin de saison. Jean-Michel Aulas croit désormais que l’ Olympique Lyonnais et les autres candidats au podium de Ligue 1 ne peuvent plus empêcher l’ OM de finir à la 2e place.

OL- RC Strasbourg (1-1) : un match nul justifié selon Jean-Michel Aulas ?

L’ OL a été accroché par Le RC Strasbourg (1-1) dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. Un résultat que Jean-Michel Aulas semble justifier en se fondant sur la bonne dynamique actuelle des Strasbourgeois et l’enchaînement des matches.

« Certes, match nul contre le sixième du championnat qui est sur une spirale positive. OL : 12e match d'affilé tous les 4 jours », a en effet posté le dirigeant des Gones sur son compte Twitter.

Mais Jean-Michel Aulas n’est pas déçu par ce résultat nul de l’ Olympique Lyonnais. Il fait même remarquer que grâce à ce score nul, le club rhodanien « reprend 1 point à Rennes et à Lille », qui ont été respectivement battus par le Stade de Reims (0-1) et l’ OM (1-2).

Le boss des Rhodaniens réserve la 2e place à l’ OM

En revanche, le patron des Lyonnais croit qu’il n’est plus possible d’empêcher l’ OM de finir à la 2e place de Ligue 1. Il se fait un malin plaisir de rappeler que l’ Olympique Lyonnais vient d’éliminer l’ Olympique de Marseille en quart de finale de la coupe de France. Mais le pugnace Jean-Michel Aulas croit désormais que le club phocéen « sera sûrement 2e et qualifié en Ligue des Champions ».

Autrement dit, André Villas-Boas et ses hommes viennent de tuer la lutte pour la 2e place finale de Ligue 1. Les autres prétendants au podium (Stade Rennais, LOSC, OL…) n’ont plus qu’à se battre pour la 3e place.