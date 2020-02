Bordeaux : Laurent Koscielny réclame une prise de conscience

C'est l'heure des regrets du côté des Girondins de Bordeaux après le match nul concédé au Matmut Atlantique contre Dijon (2-2). Très calme après la rencontre, Laurent Koscielny a tout de même souhaité faire passer un petit message à ses partenaires...

Le Bordeaux de Koscielny encore rejoint au score !

Au vu des résultats de dimanche, les Girondins de Bordeaux ont véritablement manqué de faire un gros coup à l'occasion de cette 25e journée de Ligue 1. Dixième avec 35 points, l'équipe de Paulo Sousa peut fortement regretter les deux points de perdus à domicile face à Dijon samedi soir, deux points qui lui auraient permis de figurer en sixième position du classement en ce 17 février, à seulement quatre points du troisième rang occupé par le Stade Rennais.

Menant 2 buts à 1 après 64 minutes de jeu, les joueurs bordelais n'ont pas réussi à tenir ce score face au 18e de Ligue 1, ce scénario frustrant s'étant déjà produit à plusieurs reprises cette saison, notamment à Reims (1-1) ou plus récemment à Brest (1-1).

De quoi donc frustrer quelque peu Laurent Koscielny, l'un des cadres du vestiaire girondin, qui ne souhaitait cependant pas tomber dans la sinistrose après la rencontre.

"Ce sont deux points qui sont partis. Ça a été un match compliqué face à une équipe très défensive et qui misait sur la contre-attaque. Après, sur l'ensemble du match, je suis content car on a tout donné et fait tout ce qu'il fallait pour essayer de l'emporter. La seule frustration, c'est de mener au score et de prendre un but sur une contre-attaque. Il faut vraiment qu'on apprenne à retenir les leçons du passé car ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais je reste confiant pour la suite du Championnat", a déclaré l'ancien Gunner au micro de son club.

La prochaine rencontre sera très compliquée pour les Girondins puisqu'ils auront la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse du PSG.