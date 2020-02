Barça Mercato : Un ancien Toulousain pour remplacer Dembélé ?

Privé d’Ousmane Dembélé pour la suite de la saison, le FC Barcelone souhaite recruter un nouvel attaquant en tant que joker médical. Ce dernier serait un ancien joueur de Toulouse FC.

Le Barça en quête du successeur d’Ousmane Dembélé

La saison est déjà terminée pour Ousmane Dembélé. Victime d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droit, l’international français a été opéré. Une intervention chirurgicale qui l’éloignera des terrains durant six mois.

En d’autres termes, Ousmane Dembélé est out pour le reste de la saison. Un véritable coup dur pour le FC Barcelone déjà privé de Luis Suarez. Il faudra donc trouver une solution offensive le plus rapidement possible. C’est dans cette perspective que le FC Barcelone aimerait attirer un nouvel attaquant pour la suite de la saison. Le club catalan voudrait recruter un joker médical afin de renforcer un secteur offensif décimé par des soucis physiques. Les Catalans ont alors activé plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Et l’une des pistes activées mènerait à un ancien joueur de Toulouse FC. Il s’agit de Martin Braithwaite. Passé chez les Girondins de Boprdeaux puis à Middlesbrough, l’attaquant danois évolue désormais à Leganès où il réalise une belle saison (8 buts en 27 apparitions). Son profil aurait tapé dans l’oeil du géant catalan. Le FC Barcelone travaillerait en secret pour le recruter, explique la source.

D’autres cibles dans le collimateur du Barça

Mais Martin Braithwaite n’est pas le seul attaquant visé par le FC Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé. Le joueur de 28 ans ferait partie d’une short-liste composée de Willian José (Real Sociedad) et Angel Rodriguez (Getafe). Trois dossiers étudiés en interne par la cellule de recrutement du FC Barcelone.