LOSC : José Fonte très mécontent après la défaite face à l'OM

Les mines étaient déconfites du côté du LOSC dimanche soir après la défaite à domicile face à l'OM (1-2). Complètement sortis du match à l'heure de jeu, les Dogues de José Fonte ont tout gâché selon leur capitaine portugais...

José Fonte dénonce : "Ce n'est pas possible"

Comment le LOSC a t-il pu perdre cette affiche de la 25e journée de Ligue 1 ? Bien supérieurs à des Marseillais qui ne devaient leur salut qu'aux arrêts de grande classe effectués par Steve Mandanda en première mi-temps, les Nordistes avaient fini par trouver la faille en début de seconde période grâce à leur buteur providentiel Victor Osimhen.

Mais tout a basculé à l'heure de jeu, moment où les joueurs de Christophe Galtier ont éteint la lumière et complètement disparu de la rencontre, concédant alors deux buts en 2 minutes et 19 secondes.

Un effondrement que José Fonte avait beaucoup de mal à digérer et à expliquer après le coup de sifflet final au micro de Canal +, tout en incitant ses partenaires à se remettre le plus rapidement possible de cette désillusion.

"Cinq minutes de relâchement, ce n'est pas possible dans un match de haut niveau. On a donné deux buts ce soir. C'est incroyable. On marque le premier but mais il faut tenir le score après. Mais c'est le foot. Il faut continuer à travailler car il nous reste treize matches et on a besoin de finir sur le podium."

Autant dire que la pression sera forte sur le LOSC samedi prochain à l'occasion de la réception de Toulouse, la lanterne rouge de Ligue 1.