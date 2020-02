OM: Une grosse entrée d’argent en prévision pour les Marseillais?

L’ OM a consolidé sa 2e place au classement de Ligue 1 en allant battre le LOSC (2-1), dimanche en clôture de la 25e journée. Mais qu’est-ce que cela rapporterait sportivement et financièrement à l’ Olympique de Marseille de finir 2e de l’élite française ?

OM : qualification directe en Ligue des Champions en cas de 2e place

Brillant cette saison sous le coaching d’André Villas-Boas, nommé sur le banc fin mai, l’ OM vise clairement la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour la majorité des observateurs, c’est une mission largement possible pour les Marseillais, vraiment impressionnants cette saison.

Mais pour André Villas-Boas et ses joueurs, le podium n’est plus l’objectif, c’est la 2e place. Une place directement qualificative pour la Ligue des Champions, au contraire de la 3e place qui pourrait nécessiter de passer ensuite par les barrages. C’est dire si les Phocéens seront déçus de ne pas terminer 2es alors qu’ils ont désormais 11 points d’avance sur le Stade Rennais (3e) et 12 points sur le LOSC (4e).

Fin de la crise financière du club olympien grâce à la 2e place ?

Mais c’est connu que le football, ce n’est pas que l’aspect sportif. C’est aussi et surtout, l’aspect économique. L’ OM est en crise financière. Son déficit budgétaire au titre du dernier exercice (saison 2018-2019) s’élève à 91,5 millions d’euros. Pour la saison en cours, le déficit budgétaire devrait se chiffrer à 60 millions d’euros.

Pour éviter les sanctions du fair-play financier, les dirigeants marseillais ont signé un accord de règlement plafonnant le déficit à 30 millions d’euros. Mais où trouver les moyens financiers pour être dans les clous du fair-play financier ?

Bien sûr que le club olympien pourrait vendre quelques uns de ses joueurs à forte valeur marchande (Florian Thauvin, Morgan Sanson, Boubacar Kamara…). Mais on sait déjà ce terrain assez glissant, André Villas-Boas y étant opposé… L’écurie provençale pourrait également compter sur l’argent que lui rapporterait d’office la participation en Ligue des Champions. Mais pour envisager de se tirer d’affaire grâce à la compétition européenne, il faudrait y faire un bon parcours.

Resterait alors la 2e place de Ligue 1. Selon Sportune, l’ OM gagnerait près de 60 millions d’euros rien qu’en finissant 2e de Ligue 1. Une somme que le club olympien gagnerait grâce aux critères de partage encore en vigueur en Ligue 1, « à savoir une part fixe commune aux vingt équipes, la licence club, le classement sportif de la saison en cours et sur les 5 derniers exercices révolus et enfin la part de notoriété ».