AS Monaco : Adrien Silva affiche clairement leurs ambitions !

Suspendu contre Montpellier vendredi soir lors du succès de l'AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (1-0), Adrien Silva était sur le plateau du Canal Football Club dimanche. L'occasion pour le milieu portugais d'en dire plus sur ce que joue son club en cette fin de saison...

Monaco est complètement revenu dans le jeu

Treizième de Ligue 1 après sa défaite à Nîmes (1-3) début février, l'AS Monaco s'est réveillée ce lundi matin au cinquième rang du classement et à trois points du Stade Rennais, actuellement placé sur la dernière marche du podium.

Fruit d'une série de trois victoires consécutives - Angers, Amiens et Montpellier - cette spectaculaire remontée dans la hiérarchie a donc remis Monaco en excellente position pour s'immiscer dans un sprint final qui s'annonce haletant en ce qui concerne la course aux places européennes.

Mais que vise réellement le club de la Principauté en cette saison 2019-2020 ? Invité dimanche soir du Canal Football Club sur Canal+, Adrien Silva, le milieu portugais de l'ASM, a abordé le sujet avec franchise et ambition.

"Monaco essaye de trouver une stabilité actuellement et nous sommes sur le bon chemin. Ne plus regarder derrière au classement ? On n'a jamais regardé derrière. Notre objectif a toujours été de nous améliorer à chaque match afin de pouvoir grimper au classement au fur et à mesure. On a pris un peu de retard en début de saison, mais l'objectif est de finir sur le podium."

Au vu de son effectif et de sa dynamique actuelle, l'équipe entraînée par Robert Moreno pourrait bien coiffer tous ses rivaux pour la troisième place.