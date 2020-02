FC Nantes : Pallois et Touré se contentent du minimum !

Alors que Christian Gourcuff est apparu totalement désabusé en conférence de presse à l'issue du piètre match nul décroché par le FC Nantes samedi contre le FC Metz (0-0), les joueurs nantais ont pour leur part réussi à trouver du positif à cette soirée...

Nantes : la défense en motif de satisfaction

La crise de résultats que connait actuellement le FC Nantes - deux points pris sur les cinq dernières journées de Championnat - était malheureusement attendue par de nombreux observateurs. Hyper-efficaces lors d'une première partie de saison en trompe-l'oeil, les Canaris sont moins en réussite depuis le début de la phase retour, d'où leur dégringolade au classement.

Très inquiétants sur le plan offensif, les joueurs nantais ont fait vivre "un calvaire pendant 90 minutes" à leur entraîneur Christian Gourcuff samedi soir contre le FC Metz. Dépité après cette bien terne prestation, le technicien breton n'avait pas hésité à pointer les faiblesses techniques de ses joueurs. Moins catastrophés que leur coach, ceux-ci ont bien sûr évoqué les difficultés qu'ils ont rencontrées dans les phases de construction, mais ont également voulu souligner que tout n'était pas à jeter dans leur prestation, à l'image de ce que disait le revenant Nicolas Pallois au micro de son club.

"Le seul truc à retenir ce soir (samedi soir), c'est que nous n'avons pas pris de but et que, défensivement, nous étions plutôt bien. Après, il a manqué de la justesse technique dans la dernière passe, mais il faut retenir qu'on n'a pas pris de but."

Même discours du côté du capitaine Abdoulaye Touré, celui-ci se satisfaisant du fait de ne pas avoir concédé une nouvelle défaite à domicile. "Il nous manque de la lucidité en ce moment dans le dernier geste, la dernière passe. On avait vraiment à coeur de faire un résultat, mais le plus important, c'est de ne pas avoir perdu. On prend un point et on va se contenter de ça", a déclaré le milieu de terrain du FC Nantes.

Douzième du classement avec 34 points au compteur, le FC Nantes se déplacera sur le terrain de l'Olympique de Marseille samedi prochain.