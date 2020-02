ASSE : Grosse inquiétude de Loïs Diony, après la défaite à Brest

C’est l’inquiétude généralisée à l’ ASSE après la défaite face au Stade Brestois (3-2). Comme Claude Puel et Franck Honorat, Loïs Diony est alarmé par la situation que connaissent les Verts.

ASSE : Loïs Diony évoque une période difficile

Huit défaites en 9 matchs consécutifs de Ligue 1 ! C’est le triste bilan de l’ ASSE en ce moment. Le club ligérien pointe à la 16e place du championnat, à seulement 2 points du barragiste, le Dijon FCO. Et cela inquiète également Loïs Diony.

Buteur contre Brest au stade Francis-Le Blé, l’attaquant estime que c’était quasiment impossible de recoller au score, après avoir été mené (3-0) en première période. « On a fait une bonne deuxième mi-temps, mais remonter trois buts, c’est quasiment impossible », a-t-il commenté. L’avant-centre de l’AS Saint-Étienne a ensuite attiré l’attention des Verts sur le danger de la relégation qui les guette. « On traverse une période difficile. Tout va contre nous en ce moment. Chaque match qui passe est une nouvelle défaite en ce moment et, derrière, les autres (adversaires à la lutte pour le maintien, NDLR) gagnent. Ça devient de plus en plus inquiétant », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

L' ASSE aura-t-elle les ressources pour réagir contre Reims ?

Loïs Diony n’est pas pour autant enclin à se relâcher. Bien au contraire, il demande à ses coéquipiers de redoubler d’efforts et de détermination, afin de redresser la barre. « Il faut se serrer les coudes et défoncer tout sur le terrain », a-t-il recommandé. Rendez-vous le dimanche 23 février à Geoffroy-Guichard, face au Stade de Reims (15h), pour voir si le message du joueur de 27 ans est passé. Entre-temps, on se demande si l' ASSE aurait la force mentale et physique nécessaire pour mettre fin à sa série noire.

Rappelons que Loïs Diony a marqué 2 buts en 9 matchs disputés (5 titularisations) en championnat, cette saison.