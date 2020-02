PSG - LDC : Le directeur général du Borussia désigne le favori

En prélude au déplacement du PSG, ce mardi, en Ligue des Champions, le Directeur général du Borussia Dortmund s’est prononcé sur le club de la capitale et son entraineur allemand, Thomas Tuchel. Ce dernier est en effet un ex-coach du Borussia (juillet 2015 à mai 2017).

Dortmund - PSG : Watzke évoque ses retrouvailles avec Tuchel

Ex-entraineur du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel va retrouver son ancien club, ce mardi 18 février (21h), lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, avec le PSG. Des retrouvailles que Hans-Joachim Watzke, le Directeur général a évoquées dans une interview accordée à Goal et DAZN.

D’après ce dernier, l’entraineur du Paris Saint-Germain est « un coach exceptionnel ». Le dirigeant allemand annonce ainsi le match aller sous de meilleurs auspices. Il estime en effet que la présence de Thomas Tuchel sur le banc des Parisiens contre son ancienne équipe ne changera rien à l’enjeu de la confrontation.

« Non, ça n’aura pas d’importance », a assuré le responsable des Jaune et Noir. « Nous avons bien travaillé ensemble pendant deux ans et finalement c’est devenu un peu dur. Mais c’était il y a trois ans. Quand je le verrai, je le saluerai sûrement et je pense qu’il fera de même », a-t-il expliqué ensuite.

Le PSG favori contre le Borussia à Dortmund ?

Cependant, Hans-Joachim Watzke a une certitude. « Les choix que Thomas Tuchel a en attaque, il n’y a peut-être rien de tel dans le football européen. C’est incroyable, le PSG a une équipe exceptionnelle », a-t-il confié aux deux sources.

Pour finir, Hans-Joachim Watzke s’est prononcé sur les deux rencontres (aller et retour) des 8es de finale de la Ligue des Champions. Il admet certes que « le PSG est certainement favori », mais soutient que le Borussia « a une chance de sortir Paris », si l’équipe de Lucien Favre est « dans deux bons jours ». À noter que le match retour est prévu au Parc des Princes, le mercredi 11 mars (21h).