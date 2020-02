LOSC : Après la défaite, un coup dur de plus pour Galtier !

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Christophe Galtier et le LOSC. Battu (2-1) par l’OM lors de la 25e journée de Ligue 1, le club lillois a perdu Timothy Weah sur blessure. Et les dernières nouvelles concernant l’état de santé de l’attaquant sont connues.

LOSC : Timothy Weah souffre d'une déchirure musculaire

Hier dimanche, le LOSC recevait l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés (2-1) face aux Marseillais. Mais au-delà du résultat, le LOSC a perdu l’un de ses jeunes joueurs.

Timothy Weah a rechuté face à l’ OM. Un véritable coup dur pour l’attaquant lillois qui n’avait plus joué depuis plusieurs mois. Sa dernière apparition remonte au 17 août (face à Amiens SC). Timothy Weah a passé des examens médicaux au lendemain de la défaite face à l’Olympique de Marseille et les résultats ne sont pas rassurants. Le jeune attaquant souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

« Le numéro 22 lillois s’est blessé au muscle ischio jambier droit. Les examens médicaux réalisés après la rencontre confirment la déchirure musculaire », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club.

La durée de son indisponibilité n'est pas encore fixée

Décidément, les soucis physiques s’accumulent pour le LOSC déjà privé de Benjamin André et Xeka (blessé). Pour l’heure, la durée d’indisponibilité de Timothy Weah n’est pas encore connue. Le club lillois « va mettre en place une stratégie thérapeutique » pour l’attaquant de 20 ans. Timothy Weah n’a disputé que trois matchs cette saison avec les Dogues (toutes compétitions confondues).