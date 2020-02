Man United : Solskjaer attend Paul Pogba et se paye Raiola !

Alors que Manchester United s'apprête à disputer une rencontre extrêmement importante ce lundi soir sur la pelouse de Chelsea, Ole Gunnar Solskjaer a été interrogé pour la énième fois sur le dossier Paul Pogba...

Solskjaer ne fait pas de cadeau à Mino Raiola

C'est un peu maintenant ou jamais pour Manchester United ! En déplacement ce lundi soir à Chelsea, actuel quatrième de Premier League et qui le devance de six points, le club managé par Ole Gunnar Solskjaer ne doit absolument pas perdre s'il veut encore espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

De nouveau privé pour ce choc de Paul Pogba, blessé à la cheville et qui n'a plus foulé la pelouse en compétition depuis le 26 décembre dernier, le manager norvégien est cependant souvent contraint d'évoquer la situation de son milieu de terrain, et notamment son avenir en Angleterre. Mino Raiola, l'agent de Pogba, a de nouveau mis le feu aux poudres récemment en déclarant que son client était désireux de retourner à la Juventus Turin.

C'est ainsi que l'entraîneur de Man United s'est retrouvé à parler de Paul Pogba puis de Mino Raiola en conférence de presse d'avant-match.

"Paul est un footballeur et il veut jouer au football. Il sait qu’il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau. Il est absent depuis si longtemps maintenant, c’est aussi un défi pour lui de se remettre en forme [...] Je n’ai pas parlé à Mino Raiola. Je ne me suis pas assis avec Paul pour lui demander de dire à Mino ce qu'il devait dire. Paul est notre joueur et non celui de Mino", a déclaré l'ancienne idole d'Old Trafford.

Sûr qu'une défaite des Red Devils ce lundi soir à Stamford Bridge mettrait pendant quelques heures le débat Pogba au second plan du côté de Manchester...