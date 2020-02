Mercato ASSE : Un flop de Puel courtisé en France et à l'étranger

Arnaud Nordin, ailier gauche de l' ASSE, intéresserait deux clubs à l’étranger et une formation en Ligue 1. Alors que le mercato hivernal a refermé ses portes depuis le 31 janvier 2020 en Europe, le Stéphanois se découvre de nouveaux fans.

Asse : Arnaud Nordin plairait à deux clubs étrangers

Bien que mis en avant par Claude Puel, le nouvel entraineur de l’ ASSE, l’ailier formé à Saint-Étienne tarde à confirmer les attentes. Malgré cette insuffisance de rendement, son profil plairait à des clubs à l’étranger et en Ligue 1.

Si l’on en croit Le10Sport, Brighton (en Premier League anglaise) et Mayence (en Allemagne) seraient séduits pas le talent du joueur de 21 ans. Le mercato de l’hiver étant évidemment fermé, les Mouettes et le club du Carnaval vont devoir attendre l’été prochain.

Arnaud Nordin a pris part à 17 matchs de Ligue 1 cette saison et a été titulaire 9 fois pour 1 but inscrit. Il a également pris part aux 6 matchs de la phase de poule de la Ligue Europa. En deux matchs de Coupe de France, il a réussi un doublé contre Bastia-Borgo, au 1er tour. Pour récapituler, le natif de Paris a joué 26 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 3 buts. Très peu pour un joueur offensif.

Arnaud Nordin va-t-il se décider à quitter Saint-Étienne ?

L’International espoir français est un jeune joueur très prometteur dont le talent est indéniable. Arnaud Nordin évolue avec l’équipe professionnelle de l’ ASSE depuis 2016. Il a prolongé son contrat en mars 2019 et est lié aux Verts jusqu’en juin 2022. Selon Transfermarkt, son tarif est estimé à moins d’un million d’euros.

Prêté à l'AS Nancy-Lorraine (en Ligue 2), lors de la saison 2017-2018, il avait refusé de rejoindre un autre club en prêt, la saison suivante. Son objectif étant de s'imposer à Saint-Étienne où il a été formé (2013-2016).

Toutefois, le Tricolore U21 pourrait bien réfléchir à la suite de sa carrière hors de l' ASSE, si une offre intéressante se présentait lors du prochain mercato. Et si les informations de la source sont fiables, il est probable que les prétendants du petit ailier remettent leur intérêt au goût du jour.