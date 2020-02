Dortmund - PSG : LDC, une très bonne nouvelle pour Neymar

Une nouvelle qui va ravir les supporters du PSG. Neymar va mieux et va disputer la rencontre face au Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une information confirmée par l'entraineur parisien, Thomas Tuchel.

Neymar va disputer la rencontre contre le Borussia Dortmund

Demain mardi (21 heures), le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre capitale à laquelle Neymar va prendre part. Cela était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Thomas Tuchel vient de confirmer la bonne nouvelle en conférence de presse.

L’entraineur du Paris Saint-Germain s’est en effet montré très rassurant concernant le retour de l'attaquant brésilien. « Neymar va bien. Il va participer à la dernière séance d’entrainement et va jouer contre le Borussia Dortmund », a assuré Thomas Tuchel devant les médias. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain, qui n'a plus joué depuis le 1e février, devrait donc débuter face aux Jaunes et Noirs.

Un retour qui change la donne selon Thomas Tuchel

On le sait, le retour de Neymar fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Cela change presque tout en termes de confiance et de qualité offensive aux yeux de Thomas Tuchel. « Il a la confiance, la qualité, la capacité de faire des choses décisives. Son retour change pour tous ses coéquipiers, Kylian, moi, toute l'équipe. Cela donne confiance à toute l'équipe », a déclaré le tacticien allemand.

Pour rappel, Neymar n'a plus joué avec le PSG depuis trois semaines. Touché aux côtes lors de la rencontre face à Montpellier HSC (5-0), le crack parisien n’a pas disputé les dernières rencontres parisiennes. Une absence qui faisait planer le doute sur ses conditions physiques. Mais Thomas Tuchel vient de mettre fin au suspense. Le crack parisien a retrouvé la plénitude de ses moyens physiques et va tenter d'écoeurer la défense du Borussia Dortmund.