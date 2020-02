OM : L' OM inarrêtable, le leadership du PSG bientôt contesté ?

L’ OM est allé battre le LOSC (2-1), dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Pour René Malleville, cette victoire de l’ Olympique de Marseille n’est pas seulement un boulevard pour une qualification en Ligue des Champions, mais également un avertissement clair au PSG, leader incontesté de Ligue 1.

OM : René Malleville s’enflamme pour la victoire à Lille

Le LOSC n’aura tenu qu’une cinquantaine de minutes face à l’ OM. Après l’ouverture du score par Victor Osimhen (51’), le match paraissait pourtant mal embarqué pour les Marseillais. Les joueurs de Christophe Galtier ont même marqué un second but, mais justement refusé pour hors-jeu. Ensuite, c’est Valentin Rongier qui a raté un penalty. De quoi penser que l’ Olympique de Marseille ne s’en sortirait donc pas sans Dimitri Payet.

Mais c’était mal connaître les joueurs d’André Villas-Boas. En l’espace de quelques minutes, les Marseillais sont revenus au score par Valère Germain, avant que Dario Benedetto ne porte l’estocade aux Dogues. Dans sa chronique pour Le Phocéen, René Malleville s’est montré très admiratif de la prestation des Marseillais et s’est dit « content que ce soit Germain et Benedetto qui aient marqué ». Le célèbre supporter est d’autant heureux que l’ OM s’est imposé sans Dimitri Payet, son maître à jouer.

Un avertissement envoyé au PSG ?

Plus rien n’arrête l’ OM. André Villas-Boas et ses hommes ne sont plus qu’à 10 points derrière le PSG. Une situation qui n’était plus arrivée depuis plusieurs saisons. Pour René Malleville, ce n’est pas seulement la preuve d’ « une sérieuse option sur le podium » prise par l’écurie olympienne. C’est également un signe qu’avec les retours de Dimitri Payet et de Florian Thauvin, « l’OM va être inarrêtable ».