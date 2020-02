Dortmund - PSG : 60% de chances de victoire pour les Parisiens

Ce mardi, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en 8es de finale aller de Ligue des Champions. Pour cette affiche Dortmund - PSG, une victoire des Parisiens, leaders de Ligue 1 Conforama, semble se dessiner face au club allemand, actuel troisième de son championnat, la Bundesliga.

Dortmund - PSG : le Paris St-Germain dans la peau du favori

Le match de ce soir qui va opposer Dortmund - PSG est un petit événement pour l’entraîneur parisien Thomas Tuchel. Il va faire son retour au Signal-Iduna-Park, un stade qu’il connait bien pour l’avoir fréquenté régulièrement de 2015 à 2017. Lorsqu’il était entraîneur des Borussens, le coach du Paris Saint-Germain avait réalisé 69 victoires pour 20 nuls et 18 défaites sur les 107 matchs qu’il a dirigés. C’est donc un homme en parfaite connaissance de son adversaire du jour qui va se pointer à la tête de l’équipe parisienne.

Le PSG part favori pour cette rencontre. Non seulement le club francilien est leader de son championnat, mais aussi parce qu’il a deux des 4 meilleurs joueurs du moment (Neymar et Kylian Mbappé) au sein de son équipe, du moins selon son directeur sportif Leonardo. L’équipe du PSG est réputée pour sa possession du ballon et surtout pour ce qu’il peut en faire. Lucien Favre, le coach de Dortmund considère à juste titre que cette formation française est une «équipe dangereuse».

Sans forcement insister sur les individualités qui donnent encore plus de chances de succès à l’équipe du Paris St Germain, le technicien passé par l’OGC Nice a expliqué en conférence de presse qu’il «y a un énorme potentiel offensif global » au sein du groupe de Thomas Tuchel. Le PSG est d’après lui « une équipe qui fait très bien certaines choses. Si vous perdez le ballon, il le récupère très rapidement » et qui sait ce qu’il en fera.

Lucien Favre sait sur quel bouton appuyer pour contrarier Paris

Le coach du club allemand estime donc que ses joueurs doivent « faire un très, très bon travail », la clé pour lui du succès qu’ils pourraient avoir. Il compte surtout sur la façon de défendre de son équipe pour contrarier les plans des Parisiens. Mais pour le Suisse, c’est surtout la « conquête du ballon » qui va apporter « la pression » à l’adversaire et donc « beaucoup plus de paix » à son équipe.

Thomas Tuchel qui s’attend à « un match de très haut niveau » a dressé un groupe de qualité dans lequel il devrait piocher son onze de ce match. Et au regard des joueurs disponibles, le PSG a au moins 60% de chances de sortir victorieux de cette bataille. Neymar est bien entendu sur la liste des potentiels attaquants pour ce match, tout comme Kylian Mbappé, Icardi, Di Maria et Edinson Cavani. Pour composer son milieu de terrain, le coach du PSG a là aussi l’embarras du choix. Il dispose du jeune Tanguy Kouassi, de Julian Draxler, Gueye, Herrera, Sarabia et surtout de Marco Verratti.

Le reste du groupe parisien face au Borrussia Dortmund

Le coach parisien a aussi la chance de posséder une défense que lui envierait plus d’un club de haut niveau européen. Marquinhos et son compatriote Thiago Silva sont à sa disposition pour cette rencontre. Kimpembe est également disponible tout comme Kurzawa, Meunier, Bernat et Kehrer. Et même s’il y a moins de doute sur le titulaire dans les buts, Keylor Navas devant être aligné, le coach parisien se laisse la possibilité de déjouer les pronostiques à ce niveau avec la convocation de Rico et Bulka dans son groupe.

Selon un sondage du quotidien L’Équipe, les Parisiens ont plus de 60% de chances de battre le Borussia Dortmund ce soir. Ce sondage est crédibilisé par la présence dans le groupe parisien de tous les joueurs importants de l’équipe. L’affiche Dortmund - PSG a très clairement toutes les chances de tenir les promesses de beau jeu, mais aussi du festival de buts qu’espèrent beaucoup de fans des deux équipes pour ce match de Ligue des Champions.