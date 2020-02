Asse : Le maintien en Ligue 1 est possible, mais à quel prix ?

Et revoilà l’ Asse des années d’avant Christophe Galtier. L’ As Saint-Étienne est de nouveau invisible sur le plan sportif. Son maintien en Ligue 1 Conforama est redevenu le combat pour cette saison.

Claude Puel peut-il encore maintenir l' Asse en Ligue 1 ?

L’ Asse est bien retombée dans ses travers. Le club pointe à la 16e place du championnat alors qu’il ne reste que 13 matchs à jouer pour clôturer la saison. Avec 28 points à son compteur et une 16e place au classement en Ligue 1, on retombe très vite dans les années 2008-2009 lorsque l’équipe luttait pour se maintenir. Et cette catastrophe est arrivée au moment où l’on s’y attendait le moins. C’est entre autres les mauvais choix des dirigeants et le teaming qui ont précipité le club dans le bas du classement.

Depuis le départ de Christophe Galtier, on en arrive à le regretter, l’ Asse n’a plus jamais compté parmi les meilleures équipes de football en France, excepté lors de la pige de Jean-Louis Gasset. C’est d’ailleurs au départ de l’ancien adjoint de Laurent Blanc que les dirigeants auraient dû penser à l’entraîneur capable de porter leur projet. Et même lorsque l’actuel coach a été désigné, il aurait fallu pour une fois que la direction dégage des moyens importants pour pouvoir l’aider à remplir sa mission. Au lieu de cela, malgré un début de saison difficile, le club a traversé le mercato hivernal sans recruter le moindre renfort.

Un coach de Saint-Étienne croit toujours au maintien

Ça ne va plus du tout à l’ Asse qui a pris l'eau de tous les côtés toute la première mi-temps du match contre le Stade Brestois. Comme le dit Ridha Chelbi, l'entraîneur du Roannais foot 42 (R2), dans les colonnes du quotidien Le Progrès : « c’était la tempête » dans le camp des stéphanois lors de cette rencontre, « Ça a été une catastrophe. Le bateau a coulé. Le système en 4-3-3 n'a pas du tout fonctionné. »

Sa très mauvaise série de 8 défaites en 9 matchs inquiète, d’où la question de la capacité de l’ Asse à se maintenir en Ligue 1 à la fin de la saison. La réponse est oui, pour Ridha Chelbi à condition que les joueurs se bougent un peu plus sur le terrain lors des matchs. Le technicien de cette petite équipe stéphanoise affiche sa confiance en Claude Puel, un entraîneur qui « respire la gagne ».

Les fans de l’ As Saint-Étienne n’ont plus qu’à espérer que le souffle de leur coach porte puisque l’équipe doit gagner près de 5 matchs sur les 13 à venir pour se maintenir.