OM Mercato : Changement d’avis pour André Villas-Boas ?

Déçu par les difficultés économiques de l’ OM, André Villas-Boas est soupçonné de vouloir s’en aller en fin de saison. Mais un phénomène pourrait faire changer d’avis à l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille.

André Villas-Boas sur le départ la saison prochaine ?

André Villas-Boas fait des merveilles avec l’ OM depuis sa nomination sur le banc en mai dernier. Pour l’une des rares fois depuis plusieurs saisons, le club olympien, solide 2e de Ligue 1, a de grandes chances d’accrocher une qualification en Ligue des Champions. Une perspective qui ne devrait toutefois pas inciter le technicien portugais à continuer avec l’écurie marseillaise la saison prochaine. Il serait déçu par l’ampleur de la crise financière de l’ Olympique de Marseille. Une situation qui empêcherait de signer des renforts la saison prochaine. Pour André Villas-Boas, il serait alors temps de s’en aller du banc de la formation provençale.

Volte-face du technicien portugais saison prochaine ?

Sur les antennes de RMC Sport, Eric Di Meco a effectivement reconnu qu’André Villas-Boas « peut partir à n’importe quel moment de l’OM s’il n’est pas d’accord avec les dirigeants… ». Mais pour l’ancien latéral gauche marseillais, le Lusitanien pourrait finalement décider de continuer avec l’ Olympique de Marseille la saison prochaine. Mais alors, pourquoi l’ancien manager de Chelsea déciderait-il de poursuivre l’aventure avec la formation olympienne ? Selon le consultant, la passion des supporters marseillais pourrait séduire le coach portugais au point qu’il décide finalement de ne plus partir la saison prochaine. Une passion des supporters qui « peut pousser Villas-Boas à rester à l’OM » et qu’on n’oublie plus jamais une fois qu’on l’a vécue. Rien que ça !