ASSE : L’équipe de Claude Puel près d’un triste record de 60 ans

L’ ASSE ne va pas bien en Ligue 1 et est 15e après 25 journées. L’équipe de Claude Puel a encaissé 41 buts et est proche d’un triste record qui date de 60 ans.

L' ASSE présente la pire défense de son histoire depuis 1960

Avec 41 buts encaissés en 25 matchs de Ligue 1, l’ ASSE est parmi les plus mauvaises défenses du championnat. Elle est plus précisément la 18e pire défense à ce stade de la saison. Seuls, le Toulouse FC et l’Amiens SC ont encaissé plus de buts que l’AS Saint-Étienne. Lanternes rouges de Ligue 1, les Toulousains ont concédé 51 buts, tandis que les Amiénois ont pris 47 buts.

Il est donc évident que la défense des Verts est aux abois cette saison. Et cette perméabilité de la défense du club ligérien justifie en grande partie son rang actuel. D’après des chiffres publiés par Football.fr, l’ ASSE fait la pire des saisons depuis 1959-1960. Selon la source, les Stéphanois avaient encaissé 43 buts lors dudit exercice, en 25 journées.

L' ASSE sérieusement menacée de relégation

L’équipe de Claude Puel a certes 2 buts en moins, comparativement à ce triste record, mais elle est dans le dur en ce moment. En effet, l’AS Saint-Étienne a perdu 8 de ses 9 derniers matchs en Ligue 1. Elle n’a donc glané que 3 points sur 29 possibles et totalise 28 points.

Après leur défaite contre Brest (3-2) dimanche, les Verts n’ont plus que 2 petits points de plus que le barragiste le Dijon FCO. Ils sont du coup menacés de relégation. Cela, avant la réception de Reims (dimanche) qui s’annonce compliquée, vu la forme actuelle du club champenois.