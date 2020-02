Mercato PSG : Neymar, ses conditions pour prolonger à Paris

Alors que Neymar est annoncé vers un retour au FC Barcelone, Le Parisien dévoile les conditions qui pourraient pousser le crack brésilien à prolonger son aventure avec le PSG.

Neymar, deux éléments décisifs pour son avenir

Ce sera sans doute l’un des feuilletons du prochain mercato estival. Neymar restera-t-il au PSG ou va-t-il rejoindre le FC Barcelone l'été prochain ? Il faut dire que le Barça, qui souhaite attirer un nouvel attaquant pour accompagner Lionel Messi, n’a pas encore tiré un trait sur la piste menant à son ancien joueur. Comme l’a récemment expliqué Éric Abidal, il est encore possible de récupérer Neymar.

Les Catalans seraient même prêts à retenter leur chance à l’issue de la saison. Mais l’affaire s’annonce très compliquée pour le FC Barcelone en raison de l’inflexibilité des dirigeants parisiens. Le PSG n’a pas l’intention de se séparer de sa superstar, dont le contrat expire en juin 2022. Et voir Neymar prolonger son aventure au sein du club de la capitale ne parait plus incongru.

Sa volonté de départ affiché l’été dernier lui a valu certes de vives critiques dans la capitale française. Mais depuis l’entame de la saison, l’attaquant parisien semble transcendé. Il a retrouvé son top niveau. Il est devenu le chef d’orchestre des Parisiens. Neymar a en effet enchainé les performances (15 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues) au point de faire retourner l’opinion en sa faveur. Ses relations avec les supporters se sont normalisées.

Le joueur de 28 ans a également changé son discours sur son avenir, assurant qu’il est plus que jamais « heureux » dans la capitale française. Et les dirigeants parisiens s’activent en coulisse pour prolonger son bail. Dans son article du jour, Le Parisien se penche sur ce dossier et dévoile les deux conditions pour que le natif de Mogi Das Cruzes prolonge avec le PSG. La première est bien évidemment une grosse revalorisation salariale. Les dirigeants parisiens semblent de toute manière disposés à lui offrir ce joli cadeau. Mais ce n’est pas tout…

Un parcours européen déterminant

Bien qu’il soit heureux au PSG, Neymar a faim de titres. La source explique alors que le parcours européen du Paris Saint-Germain, qui affronte ce soir le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, devrait influencer directement le choix de l’ancien Barcelonais. Neymar veut aller le plus loin possible dans la compétition. Et cette fois, les deux parties sont sur la même longueur d’onde. Puisque les dirigeants du PSG attendent de leur attaquant vedette qu’il permette au club de se qualifier pour le dernier carré de la C1.

Une fois ces conditions réunies, Neymar devrait alors logiquement étendre son bail à Paris. La balle est désormais dans son camp.