Borussia Dortmund : un mur jaune et noir difficile à franchir

Le PSG a rendez-vous, au Signal Iduna Park, ce mardi 18 Février 2020 pour le compte du match aller de huitième de finale de la Ligue des Champions, l’opposant au Borussia Dortmund. Le club parisien se présentera avec son attaque de feu, Neymar, Mbappé, Icardi et Di maria. Dortmund va probablement prendre des buts, mais va aussi en marquer. Battre les Allemands à domicile est une tâche ardue…

Quelle tactique pour le Borussia Dortmund de Lucien Favre ?

On a pu noter que face à l’armada offensive des Parisiens, la majeure partie de leurs adversaires adoptaient une stratégie défensive avec des contre-attaques rapides. Au vu de l’effectif de Lucien Favre, le Borussia Dortmund devrait logiquement adopter cette stratégie, au moins durant une partie de la rencontre.

En effet, vu la jeunesse et la rapidité de ses attaquants, Sancho ou Haaland par exemple, Favre va probablement jouer en contre-attaque. Toutefois, en adoptant cette stratégie, le style de jeu du club viendrait à changer et il est possible que les joueurs ne s’y adaptent pas facilement. Favre va donc peut-être alterner entre une stratégie de contre et un pressing haut, car face au PSG, le jeu de possession n’est pas une option pour le club de Bundesliga.

Est-ce que la nouvelle recrue Erling Haaland va marquer ce soir ?

Depuis son arrivée dans le club allemand, le prodige Haaland a su s’adapter en inscrivant 9 buts en 6 matchs avec le Borussia Dortmund. Il a retrouvé cet hiver, son nouveau coéquipier anglais Sancho en excellente forme et impliqué en majeure partie dans les buts inscrits par le club (13 buts et 13 passes décisives). La probabilité de voir Haaland marquer est très forte, car la défense du PSG ne rassure pas vraiment.

Dortmund est reconnu pour être presque invincible à domicile, inscrivant autant de but qu’il en concède. La défense est le véritable point faible de cette équipe. On compte très peu de matchs dans lesquels ils sortent avec leur cage inviolée. Il est difficile d’imaginer de voir l’équipe enregistrée un clean sheet face au PSG qui d’après les statistiques marque toujours au moins un but. Reste maintenant à savoir s’il y aura un vainqueur ou pas à l’issue de la rencontre. Rendez-vous ce soir sur RMC Sport à 21h00.