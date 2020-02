OM Mercato : Marley Aké, son père fait une grosse confidence

Artisan majeur de la victoire de l’ OM à Lille (2-1), Marley Aké aurait pourtant pu connaître une autre aventure. Alors, comment le minot s’est-il retrouvé à l’ Olympique de Marseille ?

Marley Aké en échec avec le Montpellier HSC ?

L’entrée de Marley Aké lors du match entre le LOSC et l’ OM (1-2) a tout changé en faveur des Marseillais. En effet, le jeune attaquant a été à l’origine et du corner, qui a provoqué le contre-son-camp de Mandava, et du but de Dario Benedetto. Autrement dit, le minot a brillé. Mais la pépite n’a pas commencé sa formation à l’ Olympique de Marseille, mais bien au Montpellier HSC qui l’a ensuite abandonné. De quoi susciter des regrets chez les dirigeants montpelliérains ? Pas forcément puisque Marley Aké « manquait de capacités physiques... Il était grassouillet, rondelet, il prenait facilement du poids à l'intersaison », selon les confidences de son père dans les colonnes de L’Equipe ce mardi.

La pépite marseillaise désormais métamorphosée ?

Mais à voir la perle briller désormais avec l’écurie olympienne, on n’a pas du tout l’impression qu’il a eu des débuts si compliqués. Mais alors, comment le jeune prodige est-il arrivé à se transformer à ce point ? Selon le quotidien sportif, la métamorphose s’est faite quand le minot a rejoint l’AS Béziers. C’est là que Marley Aké a résolu ses problèmes physiques avant de se faire remarquer par les recruteurs marseillais.

Quel avenir pour le jeune attaquant avec l’ OM ?

Marley Aké est un joueur très prometteur qui essaie de se faire une place au sein de la formation olympienne. Parti de très loin en début saison, il a désormais des chances de jouer régulièrement. C’est vrai que l’attaque de l’ OM n’est pas particulièrement fournie. En plus, plusieurs éléments offensifs ne sont pas au mieux de leur santé : Florian Thauvin (reprise), Dimitri Payet (cuisse), Dario Benedetto (talon d’Achille), Nemanja Radonjic (pubalgie).

C’est dire si le jeune attaquant de 19 ans a une chance de gagner plus de temps de jeu, voire de s’imposer. Ce qui n’est pas à exclure au regard de sa prestation XXL contre Lille OSC.