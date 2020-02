Ça chauffe entre Solskjaer et Raiola au sujet de Paul Pogba

Le champion du monde 2018 est toujours blessé, mais il continue d’alimenter les journaux. Paul Pogba fait l’objet d’un affrontement verbal entre Mino Raiola et Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer : "Paul est notre joueur pas celui de Mino Raiola"

Pogba, 26 ans, a été absent pendant la majeure partie de la saison 2019-20 en raison d'une blessure à la cheville et continue d'être lié à un départ d'Old Trafford. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a joué pour la dernière fois durant le boxing day lors de la victoire 4-1 de United sur Newcastle. Son agent, Mino Raiola a déjà commencé les grandes manœuvres pour le départ de Pogba. Raiola s'en est pris à Ole Gunnar Solskjaer pour des commentaires qu'il a faits sur Paul Pogba, affirmant que le milieu de terrain n'est ni la "propriété" de l'agent ni celle du manager de Manchester United.

Avant le match de Premier League entre United et Chelsea lundi, Solskjaer a déclaré que : "Paul est notre joueur et non celui de Mino. Je ne me suis pas assis pour dire à Paul de dire à son agent ce qu'il doit dire. Je n'ai pas parlé à Mino, c'est sûr".

Mino Raiola : "Paul Pogba n'est pas la propriété de Solskjaer"

Lundi soir, le représentant de Pogba, Mino Raiola, a répondu à Solskjaer sur Instagram : "Paul n'est pas à moi et certainement pas la propriété de Solskjaer, Paul est la propriété de Paul Pogba... mais avant que Solskjaer ne fasse des commentaires sur des choses que je dis, il devrait mieux s'informer sur le contenu de ce qui a été dit," a déclaré l’homme d’affaire.

"Je suis un citoyen libre qui peut penser et exprimer ses pensées. Jusqu'à présent, j'étais peut-être trop gentil avec lui. Solskjaer devrait simplement se souvenir des choses qu'il a dites à Paul pendant l'été. Je pense que Solskjaer est peut-être frustré pour différentes raisons et qu'il mélange maintenant certaines questions."

En réponse aux commentaires de Raiola, Gary Neville, expert de Sky Sports, a déclaré après la victoire 2-0 de United à Chelsea, "Cette situation prendra fin avec le départ de Paul Pogba de Manchester United."