Chelsea : le verdict est plus dur que prévu pour Ngolo Kanté

Ngolo Kanté a été victime d’une blessure lundi soir, durant la rencontre opposant Chelsea à Manchester United (0-2). Le champion du monde 2018 sera indisponible plus longtemps que prévu.

Ngolo Kante : une blessure qui ne sent pas bon pour Frank Lampard

Ngolo Kante a dû quitter ses coéquipiers de Chelsea seulement dix minutes après le début de la rencontre opposant son équipe à Manchester United (0-2). Touché aux adducteurs, le champion du monde 2018 pourrait manquer plusieurs matchs importants, dont le huitième de finale face au Bayern Munich.

L’entraîneur des Blues de Chelsea, Frank Lampard, s’est montré particulièrement inquiet au sujet de son milieu de terrain. « C’est une blessure aux adducteurs. On va devoir l’évaluer, mais cela n’a pas l’air bon », a déclaré Lampard après la défaite contre Manchester (0-2). Malgré l’entrée en jeu d’Olivier Giroud, auteur d’une prestation convaincante, Chelsea a sombré à Stamford Bridge. En premier league, la quatrième place de Chelsea est plus que jamais en danger, car Tottenham n’est plus qu’à un point et United en est à trois points des Blues.

Kante va manquer plusieurs matchs importants avec Chelsea

La participation de Kante pour les prochains matchs importants de Chelsea et le rassemblement des Bleus fin mars pourrait être compromise. Le joueur de 28 ans devrait manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, les chocs contre Tottenham en Premier League et Liverpool en FA Cup.

Joueur clé de Didier Deschamps, Kanté devait faire parti de l’équipe du sélectionneur des Bleus pour les deux matchs de préparation à l’Euro 2020, prévus fin mars. Le 27 mars, les Bleus affrontent l’Ukraine d’Andriy Shevchenko et le 31 mars, la Finlande. Cette blessure aux adducteurs, n’augure rien de bon et tombe très mal. Le diagnostic définitif et la durée d’indisponibilité seront bientôt connus pour le champion du monde, qui a déjà manqué une dizaine de matchs en raison d’une blessure musculaire et d’un problème à une cheville.