FC Nantes : Une « qualif à l’Europe », Alonzo n’y croit plus !

Mathématiquement, le FC Nantes peut encore accrocher une place qualificative pour une compétition européenne. Toutefois, Jérome Alonzo n’y croit plus trop depuis le match nul face au FC Metz.

FC Nantes peut-il encore se qualifier pour l’Europe ?

Le FC Nantes a réalisé une surprenante première partie de saison. Le club entrainé par Christian Gourcuff était en course pour terminer dans le top 5 de Ligue 1 avant de retomber dans ses travers en ce début d’année. En effet, le FC Nantes enchaine les contre-performances ces dernières semaines, au point de chuter dans la seconde partie du tableau. Les Canaris occupent désormais la 12e place de Ligue 1.

Auteur d’un match nul décevant (0-0) face à Metz, le FC Nantes a clairement manqué l’occasion de revenir à quatre points du Stade Rennais, troisième de Ligue 1. Et ce n’est pas la première fois… À plusieurs reprises dans la saison, les hommes de Christian Gourcuff ont manqué le coche. Ce qui aurait pu permettre au FC Nantes de revenir dans le top 5, voire même sur le podium de Ligue 1.

Les Nantais ont désormais six points de retard sur le LOSC qui occupe la 4e place du championnat, une place qualificative pour la Ligue Europa. En clair, tout reste encore possible pour les Canaris à 13 journées de la fin de saison. Mais bon nombre de supporters nantais ne rêvent plus à l’Europe. C’est notamment le cas de Jérome Alonzo.

Jérome Alonzo n’y croit plus

Pour l’ancien portier nantais, se qualifier pour une compétition européenne cette saison restera sans doute un rêve. Jérome Alonzo estime que le FC Nantes version Christian Gourcuff ne peut plus accrocher une place à l’Europe. « J’espère que Gourcuff trouvera les solutions, mais est-ce qu’il ne manque pas de joueurs ? La 5e place devient un peu trop loin », a-t-il estimé dans des propos rapportés par L’Équipe.

Toutefois, les Nantais restent toujours dans la course à l’Europe. Les Canaris devront très vite sortir de cette mauvaise passe en tentant de s’imposer ce samedi (17h 30) face à l’ Olympique de Marseille. Une mission qui s’annonce très difficile pour le FC Nantes.