OM : Habib Beye envoie déjà Marseille en Ligue des Champions

L’ OM a très probablement fait un pas décisif vers la qualification en Ligue des Champions en allant battre le LOSC (2-1). Pour Habib Beye, il n’y a plus de doute, l’ Olympique de Marseille sera à la prochaine édition de la compétition européenne.

Habib Beye très séduit par l’ OM à Lille

Habib Beye a livré son commentaire d’après-match LOSC-OM (1-2), dimanche en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. Le célèbre consultant de Canal+ s’est dit impressionné par « la gestion émotionnelle » du match faite par André Villas-Boas. Un entraîneur portugais que l’ancien défenseur marseillais juge « très bon » car « il connaît très bien son équipe » et la sait « capable de souffrir ». Une équipe composée de joueurs « incroyables en termes d'état d'esprit ».

Le club marseillais déjà en Ligue des Champions ?

L’ OM vise clairement la Ligue des Champions. Une compétition pour laquelle André Villas-Boas et ses joueurs viennent de s’ouvrir un boulevard avec la victoire à Lille. Une victoire qui place désormais l’ Olympique de Marseille (2e) à 11 points du Stade Rennais (3e) et à 12 points du LOSC (4e). Mais il reste encore 13 matches au cours desquels beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, les observateurs restent prudents sur l’issue de la saison. Une prudence que ne partage pas forcément Habib Beye, désormais convaincu que la 2e place est déjà réservée pour l' OM. Autrement dit, André Villas-Boas et ses joueurs sont déjà qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et pour cause, les Phocéens sont d’une régularité telle que leurs poursuivants directes, les Rennais et les Lillois, moins constants, ne pourront pas les détrôner.