ASSE: Robert Herbin pointe le vrai problème de l’As Saint-Étienne

L' Asse n'est pas dans une bonne forme cette saison. Robert Herbin croit avoir identifié le véritable problème de l’équipe de Claude Puel, actuelle 16e de Ligue 1.

Robert Herbin sait de quoi souffre l' ASSE de Claude Puel

Après la défaite de l’ ASSE contre le Stade brestois (3-2), les Stéphanois ont chuté à la 16e place au classement de Ligue 1. Ils se sont ainsi rapprochés de la zone rouge, à deux points du barragiste Dijon FCO.

À l’instar des joueurs et du staff technique de l’AS Saint-Étienne, Robert Herbin est inquiet pour son équipe de coeur. L’ancien entraineur des Verts pointe du doigt un souci difficile à régler pour Claude Pue. Dans son analyse sur la défaite de l’ ASSE à Brest, le technicien de 80 ans a confié « La détermination me paraît parfois vague. Dès qu'il y a des ratés, on devient fragile, on devient fragile mentalement ». Pas rassuré par l’attitude des joueurs, il a partagé ces craintes dans les colonnes du quotidien Le Progrès.

Au stade Francis-Le Blé, Saint-Étienne avait été menée (3-0) en première période. Les Stéphanois avaient finalement réagi en deuxième période, en inscrivant deux buts. Mais les réalisations de Denis Bouanga (54e) et Loïs Diony (69e) n’avaient pas permis d’éviter la perte des trois points au club. D’après le Sphinx, « la première mi-temps de Sainté a été bien besogneuse ». « Il y a eu une réaction qui me fait penser qu'ils ne savaient pas trop où ils étaient en première période. C’est dommage. Je ne peux pas expliquer un tel écart », a-t-il regretté.

La consigne de Robert Herbin à Claude Puel

Pour finir, Robert Herbin a proposé sa thérapie à l’entraîneur de l’ Asse, lequel est sur une mauvaise série de quatre défaites consécutives en championnat.

« J'espère au moins qu'ils ont compris. Cette saison, c'est compliqué. Il faut les secouer dans le bon sens du terme. Cette équipe a besoin d'être stimulée, il ne faut surtout pas les cajoler. Il faut parler avec une certaine détermination, ça finit par s'imprégner dans les têtes. Il faut insister sur le collectif », a-t-il recommandé pour guérir le manque d'assurance des joueurs.