OM : Marley Aké, le secret d'une prestation XXL face au LOSC

Entré en cours de jeu lors du match LOSC-OM (1-2), dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, Marley Aké a été à l’origine de la victoire de l’ Olympique de Marseille. On se demande encore comment le minot a pu livrer une si remarquable prestation salvatrice pour son équipe.

Marley Aké, Olympien du match à Lille ?

Marley Aké en était à sa 7e entrée en jeu avec l’ OM en Ligue 1 cette saison. Une dernière entrée en jeu qui a causé le malheur du LOSC. La pépite phocéenne a en effet été à la base des 2 buts de l’ Olympique de Marseille, d’abord en provoquant le corner de l’égalisation et en faisant l’avant-dernière passe à Valère Germain pour le but victorieux de Dario Benedetto.

Marley Aké déterminé à faire chuter le LOSC ?

Accrédité d’un bon match, l’attaquant de 19 ans s’est confié à La Provence, en fin de rencontre. Il a expliqué qu’il voulait se racheter en jouant « moins timidement qu'à Lyon (en Coupe de France) ». Marley Aké était déterminé à « montrer un peu plus ». Une détermination qui marquera peut-être un tournant décisif dans sa carrière quand Villas-Boas « l’a fait entrer dans le couloir gauche », son poste de formation. Le prodige, qui était convaincu de n’avoir rien à perdre s’est juré de tout donner pour permettre à l’ OM de l’emporter. Avec sa belle prestation, nul doute qu'il a marqué des points aux yeux de son entraîneur.

Le minot encensé par ses coéquipiers et Villas-Boas

Le prodige phocéen avait cru possible de renverser Lille OSC et il y est parvenu. D’où les félicitations de ses coéquipiers et de l’entraîneur André Villas-Boas dans le vestiaire. Enfin, lié à l’écurie marseillaise jusqu’en 2022, Marley Aké espère « reproduire d'autres performances de ce genre » pour se retrouver en position de force lorsque viendra le moment de parler de prolongation de son contrat.