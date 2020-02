PSG : Presnel Kimpembe bande les muscles avant Dortmund

Dans quelques heures, le PSG va affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Presnel Kimpembe se tient prêt pour relever le défi contre le club allemand à l’Iduna Park (coup d’envoi à 21h).

PSG : Kimpembe se dit « prêt à 120 % »

C’est ce mardi 18 février 2020 que le PSG et le Borussia Dortmund s’affronteront. Cela, lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel s’est déplacé en Allemagne avec un groupe de 21 joueurs, donc un effectif au grand complet. En plus des quatre fantastiques, notamment Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, Marquinhos et Presnel Kimpembé sont également dans le groupe.

Victime d’un claquage à la cuisse, le défenseur brésilien a fait son retour contre Amiens SC (4-4), samedi dernier. Il avait remplacé son compatriote Thiago Silva à la mi-temps. Quant à Presnel Kimpembé, il n’a pas pris part au match disputé en Picardie. Touché à la cuisse, il avait été préservé contre Amiens.

En conférence de presse, l’arrière central du PSG a donné des assurances sur son état physique. « Je me sens bien. Si je suis là, c'est que je suis apte à jouer », a-t-il rassuré. Toutefois, le Tricolore a indiqué que « c’est le coach qui décidera » s’il jouera ou pas. Autrement, il se dit « prêt à 120 % » à jouer ce match très important contre le Borussia Dortmund.

Presnel Kimpembe ne se méfie pas que d'Erling Haaland

S’il est aligné ce mardi soir, Presnel Kimpembé se retrouvera face au néo-buteur du BVB Erling Haaland. Mais le défenseur parisien ne craint pas que l’attaquant norvégien. « Il n'y a pas qu'un seul joueur même s'il est talentueux. Il faudra se méfier de toute l'équipe. Il faut redouter tout Dortmund, c'est une belle équipe », a-t-il lancé.

Le champion du monde 2018 a également révélé que Thomas Tuchel a filé quelques tuyaux au groupe sur le Borussia, une équipe qu'il a entrainée de 2015 à 2017. « Il connaît bien Dortmund et nous a donné quelques astuces. Mais il n'y a pas eu de changements dans la préparation de cette rencontre », a indiqué Presnel Kimpembé.