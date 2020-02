ASSE : Mauvais résultats de Saint-Étienne, les coupables

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux présidents de l’ ASSE sont toujours silencieux, malgré la situation difficile de leur club. Mais un responsable de l’AS Saint-Étienne et des joueurs sont pointés du doigt pour les mauvais résultats des Verts.

ASSE : David Wantier accusé d'avoir fait de mauvais recrutements

Alors que leurs réactions sont attendues, face à la menace de relégation de l’ ASSE en Ligue 2, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont toujours pas parlé. Néanmoins, les deux propriétaires de l’AS Saint-Étienne gardent leur confiance en Claude Puel, selon l’Insider YohZe.

Fan des Verts, Denis Balbir croit connaitre le premier responsable de leurs mauvais résultats. Selon le journaliste, le recrutement raté de l’ ASSE est la première cause. Dès lors, il pointe du doigt David Wantier. Patron de la cellule de recrutement du club ligérien, ce dernier serait le premier responsable.

« Pour moi, la faute première en incombe à la cellule de recrutement. Elle a été nullissime… David Wantier doit se regarder dans une glace et se dire qu’il a plombé le club », a martelé le consultant, en exclusivité pour But Football Club. D’après ce dernier, Wantier « a pris des joueurs très bien payés », mais ils n’ont pas le niveau.

Des joueurs de Saint-Étienne pointés du doigt

« Yohan Cabaye vient des Émirats Arabes Unis où il ne jouait plus… Des joueurs qui sont arrivés, comme Jean-Eudes Aholou ou d’autres, sont très moyens. Franck Honorat est un bon joueur … Mais pour jouer le maintien », estime Denis Balbir. Ce dernier n’est également pas tendre avec le flop Loïs Diony.

« Quand on voit que c’est Diony qu’on attend qu’il nous sorte de la boue, c’est qu’il y a un problème », a-t-il déploré. Pour le chroniqueur fan de l’ ASSE, « tous ces joueurs n’ont pas le niveau pour porter le maillot vert ». Pour rappel, l'AS Saint-Étienne est 16e de Ligue 1 avec 28 points en 25 journées, devant le barragiste, le Dijon FC (18e avec 26 points).