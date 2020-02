AS Monaco : Dries Mertens, l'ASM passe à la vitesse supérieure !

En course pour retrouver la Coupe d'Europe en 2020-2021, l'AS Monaco compte bien améliorer son effectif déjà bien fourni lors de la prochaine intersaison. Et les dirigeants monégasques ne semblent pas avoir envie de traîner sur certains dossiers, dont celui de Dries Mertens...

Un dernier gros contrat pour Dries Mertens ?

En pleine politique de rajeunissement lors du mercato hivernal avec les arrivées de Youssouf Fofana (Strasbourg), Aurélien Tchouaméni (Bordeaux), Harisson Marcelin (Auxerre), Strahinja Pavlovic (Partizan Belgrade) et Radoslaw Majecki (Legia Varsovie) - les deux derniers étant prêtés dans leur ancien club jusqu'à la fin de la saison - l'AS Monaco pourrait quelque peu changer de cap cet été en enrôlant Dries Mertens.

En fin de contrat du côté de Naples, l'attaquant de 32 ans est bel et bien dans le viseur des dirigeants du club de la Principauté pour la saison prochaine. Et ceux-ci semblent déjà être passés à l'action puisque le Corriere dello Sport annonce que l'international belge (90 sélections, 18 buts) aurait d'ores et déjà reçu une offre de leur part, celle-ci prenant la forme d'un contrat de deux ans pour une valeur totale de 15 millions d'euros.

Moins performant cette saison sous les couleurs du Napoli, avec seulement six buts inscrits en Serie A, l'ancien joueur du PSV Eindhoven reste cependant un joueur courtisé sur le marché des transferts, et notamment par l'Inter Milan, en danger de son côté sur le dossier Lautaro Martinez.

En attirant Dries Mertens sur le Rocher, l'AS Monaco s'offrirait un buteur de très haut niveau puisque le natif de Louvain, 120 buts inscrits avec Naples, n'est plus qu'à une longueur du record détenu par le Slovaque Marek Hamsik.