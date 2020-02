Dortmund - PSG : Emmanuel Petit approuve déjà un choix de Tuchel

Ce mardi soir (21h), le PSG affronte le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourrait laisser Mauro Icardi sur le banc de touche au profit de Pablo Sarabia. Un choix tactique judicieux selon Emmanuel Petit.

PSG : Quand Emmanuel Petit se livre sur le coaching de Tuchel

Le Borussia Dortmund reçoit le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un match particulier pour Thomas Tuchel, qui affrontera son ancienne équipe. Le Paris Saint-Germain va tenter de battre le club allemand au Signal Iduna Park. Pour réussir cette mission, Thomas Tuchel devra prendre des décisions fortes. Alors quelle sera l’équipe type pour l’ancien entraineur du Borussia Dortmund ?

Si un 4-2-4 semble le schéma idéal au regard de la composition de l'effectif parisien, une incertitude plane sur le quatrième élément du secteur offensif. Alors que Kylian Mbappé, Neymar Jr et Angel Di Maria sont assurés de débuter la rencontre, ce n’est pas forcément le cas de Mauro Icardi. L’avant-centre argentin est en baisse de régime depuis le début de l’année et pourrait être remplacé par Pablo Sarabia.

Il faut dire que le milieu offensif, après des débuts discrets, a gagné en confiance. Il est devenu au fur et à mesure une option crédible pour Thomas Tuchel au poste d’attaquant. Il s’est imposé comme le premier choix offensif derrière les 4 fantastiques. Pablo Sarabia pourrait être aligné ce soir face au Borussia Dortmund. Un choix qu’Emmanuel Petit comprend très bien.

Pablo Sarabia, une option crédible

Dans des propos rapportés par RMC Sport, l’ancien international français explique que « voir les quatre fantastiques contre Dortmund peut être préjudiciable ». « Si tu mets Neymar à gauche et Mbappé à droite, ça risque de ne pas trop défendre à la perte du ballon… Donc il pourrait y avoir des situations de deux contre un en faveur de Dortmund », a-t-il expliqué.

Pour Emmanuel Petit, Pablo Sarabia apparait alors comme une option crédible face au Borussia Dortmund. Il espère que l’ancien Sévillan sera aligné aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Angel Di Maria ce soir face au Borussia Dortmund. « Devant, je mettrai Neymar, Mbappé et Di Maria. Mais sans Icardi ni Cavani. Pour moi, Sarabia, c’est plus qu’une option. Il pourra répondre dans l’abattage, dans la densité. Tout cela pour laisser plus de virtuose devant », a-t-il conclu.