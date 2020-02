RC Lens : Yannick Cahuzac pousse un nouveau coup de gueule !

Battu lundi soir sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux en clôture de la 25e journée de Ligue 2, le RC Lens n'arrive pas à retrouver son niveau de la première partie de saison. Déjà agacé la semaine précédente, Yannick Cahuzac a sérieusement élevé le ton après cette nouvelle contre-performance !

Yannick Cahuzac : "Une faute professionnelle"

Mais qu'arrive-t-il au RC Lens ? Si performant lors des trois derniers mois de l'année civile 2019, le club nordiste n'est plus du tout sur la même dynamique depuis la reprise au mois de janvier.

Avec un seul match de Championnat remporté en 2020, les Sang et Or plafonnent et ont de moins en moins de marge sur leurs poursuivants. Celle-ci s'est d'ailleurs encore réduite ce week-end puisque les victoires d'Ajaccio, Clermont et Troyes combinées à la défaite nordiste à Châteauroux (2-3) resserrent plus que jamais la course à la deuxième place derrière le FC Lorient.

Le sentiment d'urgence commence donc à se faire sentir du côté de l'équipe entraînée par Philippe Montanier, ce que n'a pas cherché à dissimuler Yannick Cahuzac, l'un des cadres de l'effectif lensois, au micro de Canal+ Décalé après la rencontre de lundi soir.

"C’est une faute professionnelle. On a lâché le match pendant 20 minutes. On réagit à 3-0 alors qu’on aurait dû jouer à 1-0 comme on a joué lors des 10 dernières minutes. C’est désolant et difficilement explicable. C’est une grosse contre-performance. Il va falloir se laver le cerveau et travailler pour repartir de l’avant. Il faut vraiment que l'on se remette à l’endroit. On a lâché, c’est difficile à expliquer. Ce n’est pas possible. Il faut une grosse remise en question, se dire les vérités en face pour repartir."

Les mots forts de Yannick Cahuzac auront-ils un impact sur ses partenaires ? Réponse samedi après-midi contre le Stade Malherbe de Caen dans le cadre de la 26e journée du Championnat.