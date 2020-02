Barça Mercato : Arrivée imminente du successeur de Dembélé

À la recherche d’un successeur d’Ousmane Dembélé, les dirigeants du FC Barcelone ont finalement eu gain de cause. Le club catalan serait proche de recruter un nouvel attaquant en tant que joker médical.

Un attaquant attendu au Barça pour remplacer Ousmane Dembélé

Les lignes bougent au FC Barcelone. Le club catalan a obtenu le feu de la Liga pour recruter un nouvel attaquant afin de compenser la longue indisponibilité d’Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone pourra donc recruter un joker médical. Et les dirigeants catalans seraient déjà parvenus à mettre la main sur le buteur qu’il recherchait.

Si les noms de Willian José (Real Sociedad) et Angel Rodriguez (Getafe) sont évoqués, le choix des Catalans se porterait finalement sur Martin Braithwaite. L’attaquant danois réalise une bonne saison à Leganès. Il comptabilise 6 buts et une passe décisive en Liga cette saison. Et son profil plairait énormément au coach barcelonais.

D'ailleurs, le quotidien catalan Mundo Deportivo révèle que les dirigeants du FC Barcelone, sur les recommandations de Quique Setién, seraient passés à l’offensive pour recruter le joueur de 28 ans. Le média explique que l’ancien Toulousain aurait répondu favorablement au club catalan. Il aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone cette saison. Une bonne nouvelle pour les Catalans qui seraient prêts à lever son option d’achat estimé à 18 millions d’euros. Une affaire en passe d’être bouclée.

Une officialisation déjà programmée

En effet, le journal Sport s’est penché sur ce dossier et assure que Martin Braithwaite va bel et bien rejoindre le FC Barcelone. L’attaquant devrait s'engager avec le Barça pour un contrat courant jusqu’en juin 2023. Il ne resterait plus qu’à finaliser les détails de sa venue au Camp Nou. Le FC Barcelone souhaiterait boucler son transfert avant le prochain match contre Eibar, prévu ce samedi (16h). Une officialisation devrait donc tomber dans les prochains jours.