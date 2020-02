OM : André Villas-Boas, Di Meco met un gros bémol à son talent

André Villas-Boas fait des exploits avec l’ OM. C’est un fait sur lequel l’accord est unanime. Mais les observateurs n’ont pas la même explication de la clé du succès de l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille.

André Villas-Boas est-il un magicien ?

Arrivé sur le banc de l’ OM fin mai, André Villas-Boas n’en finit plus d’impressionner les observateurs. Selon ces derniers, le coaching du technicien portugais est à la base du brillant parcours de l’écurie phocéenne cette saison. Un club clairement engagé dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Un objectif largement à la portée des Marseillais, solides 2es de Ligue 1 après 25 journées et à 11 points des Rennais, leurs poursuivants directes. En déplacement à Lille dimanche dernier en conclusion de la 25e journée de Ligue 1, les Phocéens ont battu les Lillois à l’issue d’un match où ils avaient pourtant concédé l’ouverture du score. Mais Marley Aké, un joueur sorti du banc, a renversé le jeu en faveur des Marseillais. De quoi convaincre Christophe Dugarry qu’André Villas-Boas est un « magicien ».

Eric Di Meco pas d’accord avec Christophe Dugarry

Un avis que ne partage pas Eric Di Meco. Invité de l’émission Team Duga sur RMC Sport, l’ancien latéral gauche phocéen a expliqué que le coach lusitanien avait plutôt une bonne connaissance de son groupe et une analyse pertinente de la Ligue 1 et des faiblesses des adversaires de l’ OM. Pour Eric Di Meco, André Villas-Boas n’est donc pas « un magicien, ce n’est pas Madame Irma… ». C’est juste qu’ « il arrive à sentir ce qu’il se passe… ». Il a tout simplement une bonne lecture du football.