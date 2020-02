ASSE : Les anciens de Saint-Etienne toujours présents !

Anciens joueurs de l’ ASSE, Rémy Cabella et Kévin Malcuit ont envoyé un message à leurs ex-coéquipiers, afin de les encourager à ne pas lâcher.

Rémy Cabella et Kévin Malcuit encouragent l' ASSE

Kévin Malcuit et Rémy Cabella ne sont plus à l’ ASSE. Néanmoins, ils suivent toujours de loin l’actualité de leur ancien club. Ainsi, ils se sont montrés très préoccupés par la situation des Verts, en grande difficulté en Ligue 1. L’AS Saint-Étienne a perdu 8 de ses 9 derniers matchs en championnat et est 16e au classement général, avec 28 points. À deux points du barragiste, notamment le Dijon FCO.

Il n’y a aucun doute, la menace de relégation en Ligue 2 plane sur la tête de l’équipe de Claude Puel. Conscients du danger, le défenseur latéral droit de Naples (Série A) et le meneur de jeu de Krasnodar (D1 en Russie) ont encouragé leurs anciens partenaires. Histoire de les motiver pour les 13 derniers matchs décisifs du championnat.

« Courage les Verts !! Ne lâchez rien », écrit Rémy Cabella sur son compte Twitter officiel. « Courage ASSE, lâchez pas », a balancé Kevin Malcuit à son tour, sur le même réseau social. Les deux joueurs ont ainsi montré leur attachement à l’AS Saint-Étienne.

L' ASSE sous pression contre le Stade de Reims

Sur une série de 4 défaites consécutives en Ligue 1, les Verts ont à coeur de réagir contre le Stade de Reims. Ce sera à l’occasion de la 26e journée, le dimanche 23 février (15h), au stade Geoffroy-Guichard. Il faut dire que les hommes de Claude Puel n'ont pas droit à une 9e défaite, auquel cas, ils se retrouveraient dans la zone rouge.

Kévin Malcuit (28 ans) a joué à Saint-Étienne entre 2015 et 2017. Quant à Rémy Cabella, il a porté les couleurs des Verts entre 2017 et 2019.