Dormund Mercato : Officiel, l’option d’achat d’ Emre Can levée

À quelques heures du choc face au PSG, le Borussia Dortmund a officialisé le recrutement définitif d’ Emre Can. Le milieu de terrain était prêté avec option d'achat par la Juventus Turin depuis l’hiver dernier.

Emre Can est définitivement transféré au Borussia Dortmund

L’avenir d’ Emre Can s’écrit désormais en Bundesliga. Arrivé au Borussia Dortmund en provenance de la Juventus sous la forme d’un prêt, l’international allemand a rapidement convaincu ses nouveaux dirigeants. Les dirigeants du Borussia Dortmund n’ont pas tardé pour lever son option d’achat estimée à 25 millions d’euros.

En effet, les Marsupiaux viennent d’annoncer ce mardi soir le transfert définitif d’ Emre Can. Le milieu de terrain est désormais lié au club allemand jusqu’en juin 2024. « Deux heures avant le match BVB vs PSG, nous avions quelque chose à vous annoncer. Le Borussia Dortmund et la Juventus FC ont convenu d'un transfert définitif d’Emre Can. Le prêt du joueur se termine en juin. À partir du 1er juillet, un contrat valable jusqu'au 30 juin 2024 entre en vigueur », peut-on lire sur le compte Twitter du club allemand.

La renaissance d’Emre Can

C’est donc une bonne nouvelle pour les Marsupiaux, mais aussi pour le joueur de 26 ans. En effet, Emre Can a connu une première partie de saison difficile à la Juventus Turin. En froid avec la direction de la Juve, le milieu de terrain était mis sur la touche. Une situation qui était devenue impossible pour lui.

Pour retrouver le plaisir de jouer au football, l'Allemand a alors bien fait de rejoindre le Borussia Dortmund cet hiver. Un choix qui lui va au vu de ses dernières performances. Emre Can a retrouvé du temps de jeu en Allemagne. Il comptabilise un but en deux apparitions avec le club de la Ruhr. Il sera titulaire face au PSG ce soir en Ligue des Champions.