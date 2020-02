OL : Aulas se lâche sur la fin de saison palpitante de Lyon !

La fin de saison de l’ OL s’annonce haletante et décisive. Cependant, Jean-Michel Aulas estime que l’Olympique Lyonnais ne joue pas son avenir.

OL : Jean-Michel Aulas optimiste pour les objectifs de Lyon

L’ OL est en finale de la Coupe de la Ligue et affrontera le PSG le 4 avril au Stade de France. Le club de Jean-Michel Aulas est également qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Coup du sort, l’Olympique Lyonnais a croisé le chemin du Paris Saint-Germain. Un rendez-vous fixé au 4 mars au Groupama Stadium, soit un mois avant la finale de Saint-Denis.

Et ce n’est pas tout ! Lyon est en course en Ligue des Champions (8e de finale). Il sera face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, le mercredi 26 février, à Décines-Charpieu. Onzième de Ligue 1, l’ OL est toujours en lice pour une place sur le podium, synonyme de qualification pour la C1 en 2020-2021. Le club rhodanien n’a d’ailleurs que 7 points de retard sur Rennes (3e). Et il reste encore 13 journées de championnat à disputer.

L’objectif de Jean-Michel Aulas est de remporter une coupe au moins et de se qualifier pour la Ligue des Champions. « L’objectif de remonter au classement est aussi important que de gagner à nouveau un trophée », a-t-il déclaré, tout en demandant le soutien des supporters pour y parvenir.

« Nous avons besoin pour cela, du soutien de tous ceux qui aiment l’ OL. Le rôle du 12e homme va être déterminant et les joueurs, comme le staff et les dirigeants ont besoin d’être transcendés par la dynamique populaire », a demandé le président des Gones.

L' avenir de l' OL n'est pas en jeu, selon Aulas

À la question de savoir si l’ OL « joue une partie de son avenir sur cette fin de saison », le patron des Lyonnais a été catégorique. « Ce n’est pas l’avenir du club qui est en jeu, car les résultats financiers de l’OL permettraient de surpasser un aléa sportif », a-t-il répondu.

« On tirera tous les enseignements à la fin de la saison en fonction des résultats, mais nous allons tout donner pour nous qualifier à nouveau pour une Coupe d’Europe », a rassuré Jean-Michel Aulas pour finir.