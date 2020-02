FC Barcelone : Vers une démission de Josep Maria Bartomeu ?

Le FC Barcelone est pris dans une sale affaire de communication avec une société numérique. De quoi provoquer une démission de Josep Maria Bartomeu ? Le président des Catalans se serait déjà prononcé sur son avenir.

Josep Maria Bartomeu en échec à la présidence du FC Barcelone ?

Le bilan de Josep Maria Bartomeu à la présidence du FC Barcelone est très peu flatteur. Les socios retiennent que c’est l’homme du départ de Neymar à l'été 2017, de l’échec du retour du Brésilien deux saisons plus tard, des recrutements coûteux mais improductifs d’Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho…

Sur le plan extrasportif, le bilan du président barcelonais n’est pas flamboyant non plus. Le club catalan est même éclaboussé par des relations peu recommandables avec l3 Ventures, société de communication numérique. Ce lundi, la Cadena SER a dévoilé un accord secret permettant à ladite société de divulguer des informations infondées sur plusieurs personnalités du FC Barcelone. Bien sûr que les responsables barcelonais se sont dépêchés de démentir l’information dans un communiqué. Mais le média a publié un document de 35 pages prouvant les relations entre les Blaugranas et l3 Ventures. Des révélations du média à la suite desquelles Josep Maria Bartomeu a annoncé ce mardi après-midi la fin de la collaboration avec la société de communication numérique.

Le président des Blaugranas va-t-il démissionner ?

Cette sale affaire va-t-elle entraîner la démission de Josep Maria Bartomeu ? Une démission qui serait souhaitée par Lionel Messi. L'Argentin aurait même menacé de s'en aller en fin de saison si le président ne démissionne pas. Mais selon L’Equipe, le président catalan n’a pas l’intention de démissionner. Le dirigeant barcelonais n’envisage même pas d’organiser des élections anticipées.