OM : Encore et toujours des éloges pour André Villas-Boas

L’ OM est allé battre le LOSC (2-1), dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Une victoire importante qui a fait monter d’un cran l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas dans l’estime de plusieurs observateurs, dont Pierre Ménès.

Ménès « épaté » par les joueurs de Villas-Boas contre Lille

L’ OM a renversé le LOSC. Rien n’annonçait pourtant une victoire des Marseillais après l’ ouverture du score par le buteur lillois Victor Osimhen (51’). Galvanisés par ce but, les Dogues ont même marqué un second but, refusé à juste titre pour hors-jeu.

Mais c’était mal connaître les hommes d’André Villas-Boas. Entré en jeu, le jeune ailier gauche phocéen Marley Aké a été un poison pour Lille OSC. C’est bien le minot de 19 ans qui a été à l’origine des 2 buts de l’ Olympique de Marseille. Après avoir provoqué le corner qui a envoyé le csc de Mandava, l’attaquant marseillais a encore délivré l’avant-dernière passe à Valère Germain pour le but victorieux de Dario Benedetto. Une prestation des joueurs d’André Villas-Boas qui « ont vraiment épaté » Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de Canal+. Le journaliste est d’autant impressionné que les Phocéens « ont eu la capacité, malgré un penalty raté, de renverser la situation ».

Pierre Ménès jette des fleurs à l’entraîneur de l’ OM

Mais dans le fond, Pierre Ménès ne doit pas être autant surpris que cela de cette victoire des Marseillais sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Il décrit l’ OM comme « une équipe qui est remarquablement organisée, et remarquablement motivée ». Une performance que le célèbre confrère met à l’actif du technicien portugais en assurant que « Villas-Boas fait un boulot magnifique ».

Avec la victoire à Lille, l’ Olympique de Marseille, solide 2e de Ligue 1, est désormais à 11 points du Stade Rennais (3e) et à 12 points de Lille OSC (4e). Autant dire que les Phocéens se sont ouvert un boulevard dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.