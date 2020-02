Dortmund - PSG : Lucien Favre, une longueur d’avance sur Tuchel

Privé de son maître à jouer Marco Reus, le Borussia Dortmund a pu compter sur Erling Haaland pour dompter le PSG. Lucien Favre a reconnu avoir eu un coup d’avance sur Thomas Tuchel après la rencontre.

Lucien Favre sort une clé de sa victoire contre le PSG

Le Borussia Dortmund a un pied en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mardi, les Borussen ont dominé le PSG (2-1) en Allemagne pour l’acte 1 des huitièmes de finale. Marco Reus forfait, les Jaune et Noir s’en sont remis à leur buteur Erling Haaland. Auteur d’un doublé, le buteur norvégien a permis au club allemand de prendre l’avance sur le Paris Saint-Germain. Lucien Favre est revenu sur ce succès contre le club de la capitale.

Le technicien suisse reconnaît avoir prévu une surprise de Thomas Tuchel. Mardi, le coach du PSG a proposé un 3-4-3 avec un trio d’attaque composé de Neymar, Mbappé et Di Maria. Pas surprenant pour le coach du Borussia Dortmund qui avait flairé le coup. « On pouvait prévoir que Paris allait jouer en 3-4-3, mais on penchait plus sur un 4-1-4-1 ou un 4-4-2. Mais on avait anticipé le système de Paris », a-t-il confié en conférence d’après-match.

Après Haaland, une autre menace en vue pour le PSG

Satisfait de la performance collective de son équipe, Lucien Favre est déjà tourné vers le prochain match au Parc des Princes. L’ancien coach de l’OGC Nice espère une nouvelle performance de ses hommes à Paris. « C'était très bon mais au Parc, il faudra jouer 90 ou 95 minutes très compacts, très intelligents », a-t-il souligné.

Lucien Favre espère sans doute récupérer Marco Reus. Victime d’une blessure musculaire en début février, le capitaine du Borussia Dortmund est out pour un mois. Marco Reus devrait être apte pour le match retour contre le PSG le 11 mars prochain. Une nouvelle menace à venir pour Thomas Tuchel et ses hommes.