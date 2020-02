Mercato OL : Rafael envoie un message à Juninho sur son avenir

Rafael, défenseur de l’ OL, a évoqué la question de son avenir à Lyon sur le site internet Olympique-et-Lyonnais. Son message à Juninho est bien clair.

Rafael n'est pas certain de finir sa carrière à l' OL

Rafael a prolongé son contrat à l’ OL jusqu’au 30 juin 2021, le 6 mai 2019. À une saison et demie de la fin de son bail, le défenseur a été interrogé sur son futur au sein du club rhodanien. Après 5 saisons à Lyon, il ne croit pas pouvoir terminer sa carrière à l’Olympique Lyonnais. C’est pourtant son souhait. En effet, le Brésilien de 29 ans n’est pas certain que les dirigeants des Gones lui en donnent l’occasion.

« Je ne pense pas que je vais terminer ma carrière ici », a-t-il glissé, tout en précisant : « j’ai envie, mais je ne pense pas que cela se fera ». Le Directeur sportif de Lyon, Juninho est ainsi prévenu sur l'intention de son compatriote.

Rafael est arrivé à l’ OL, le 3 août 2015, en provenance de Manchester United où il a évolué entre 2008 et 2015. Selon l’estimation du site spécialisé, l’arrière latéral droit vaut 7 M€ au moins sur le marché des transferts.

Rafael face à une grosse concurrence à l' OL

En effet, Rafael est en grande difficulté depuis la saison dernière. L’ OL a recruté Léo Dubois à son poste, lorsqu’il était déjà en concurrence avec Kenny Tete. Ayant perdu sa place de titulaire, il a cependant retrouvé le terrain, suite à la blessure du premier.

« J’ai mal débuté, je ne jouais pas avec Sylvinho et au début avec Rudi Garcia, mais en ce moment avec les blessés, je suis plus sur le terrain et je fais de meilleurs matchs. Maintenant, ma saison a réellement débuté », a apprécié le défenseur formé à Fluminense (au Brésil) . Cette saison, Rafael a pris part à 16 matchs, toutes compétitions confondues, dont 12 en Ligue 1.